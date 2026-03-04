Зростання цін на нафту не врятує бюджет росії – Reuters

російська нафта зараз торгується зі знижкою.

Сплеск зростання цін на нафту через війну США в Ірані не врятує держбюджет росії. Санкції продовжуватимуть стримувати потенційних покупців від рішень на користь рф. Зараз російська нафта, як і раніше, торгується з дисконтом.

Про це повідомляє Reuters.

Світові ціни на нафту у вівторок, 3 березня, перевищили 83 долари за барель, але російська нафта торгується зі знижкою, а значить проблеми з бюджетом рф нікуди не поділися.

За розрахунками Reuters, у лютому середня знижка становила 26,50 долара за барель.

рф очікує отримати 8,92 трлн рублів ($97 млрд) доходів від продажу нафти і газу 2026 року. Однак темпи надходжень зараз відстають від цього плану.

Для того щоб його дефіцит становив заплановані 3,8 трлн рублів, середня за рік експортна ціна російської нафти Urals має бути $59 за барель. А щоб доходи бюджету зрівнялися з витратами, потрібно вже $97.

Сьогодні Urals торгується на рівні 65,49 доларів за барель.

У грудні на тлі санкцій США проти російських нафтових гігантів ціна Urals опускалася до 34 доларів за барель.