Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Турецькі військові збили іранську балістичну ракету

04 березня 2026, 14:56
Турецькі військові збили іранську балістичну ракету
Фото з вільних джерел
У Туреччині заявили про перехоплення балістичної ракети, яка була запущена з Ірану.

Міністерство оборони Туреччини заявило про збиття балістичної ракети, яка летіла з Ірану у напрямку повітряного простору країни.

Про це йдеться у заяві турецького оборонного відомства.

У середу, 4 березня, у Туреччині заявили про перехоплення балістичної ракети, яка була запущена з Ірану. Її перехопила турецька ППО після того, як ракета пройшла через повітряний простір Іраку та Сирії.

"Фрагмент боєприпасу, що впав у районі Дьортйол провінції Хатай, ідентифіковано як частину ракети ППО, яка перехопила загрозу після її знищення в повітрі. Унаслідок інциденту загиблих чи поранених немає", – заявили в Міноборони країни.

У Туреччині наголосили, що всі необхідні кроки для захисту території та повітряного простору країни "будуть вжиті рішуче й без зволікань". 

"Нагадуємо, що залишаємо за собою право відповісти на будь-який ворожий акт, спрямований проти нашої країни", – наголосили в оборонному відомстві.

Туреччина закликала всі сторони "утриматися від будь-яких дій, які можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту в регіоні". 

"У цьому контексті ми продовжимо консультації з НАТО та іншими союзниками", – додали в Міноборони Туреччини.

ТуреччинаракетаІран

Останні матеріали

Чи
Політика
Чи "особливі відносини" мертві? Чому Трамп розвернувся проти Британії – The Times
Переклад iPress – 04 березня 2026, 15:14
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Політика
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Переклад iPress – 04 березня 2026, 12:49
путін – єдиний безсумнівний переможець війни США з Іраном. Tomahawk і Patriot для України стають менш імовірними – Марк Чемпіон
Політика
путін – єдиний безсумнівний переможець війни США з Іраном. Tomahawk і Patriot для України стають менш імовірними – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 04 березня 2026, 08:24
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Технології
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2026, 13:23
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Політика
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 березня 2026, 10:37
Обезголовлення,
Політика
Обезголовлення, "Епічна лють" і невідомість. Перші дні війни проти Ірану – Мік Раян
Переклад iPress – 03 березня 2026, 07:48
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Політика
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Переклад iPress – 02 березня 2026, 16:11
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Політика
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Переклад iPress – 02 березня 2026, 11:51
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється