США закликають американців скасовувати подорожі на Кіпр

04 березня 2026, 15:33
США закликають американців скасовувати подорожі на Кіпр
Фото: cyprusislandwithhistory.blogspot.com
Острів перебуває в центрі занепокоєння ЄС через загрозу перенесення війни на його територію.
Державний департамент США закликав своїх громадян переглянути плани щодо поїздок на Кіпр і дозволив виїзд сім’ям дипломатів та персоналу, що не залучений до екстреної роботи.
 
Про це пише Politico.
 
Американські та ізраїльські удари по Ірану спровокували ширший регіональний конфлікт. У відповідь Тегеран запускає ракети та безпілотники по країнах Перської затоки.
 
Держдепартамент просить американців скасувати поїздки через “загрозу збройного конфлікту” та значні перебої в комерційному авіасполученні, що почалися після загострення між США, Ізраїлем та Іраном 28 лютого.
 
Кіпр дедалі більше втягується в конфлікт. Президент Нікос Христодулідіс заявив про удар безпілотника по злітно-посадковій смузі британської бази Акротірі. Це спонукало Нікосію скасувати неформальну зустріч міністрів у справах ЄС.

 

