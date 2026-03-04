Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Ізраїльський F-35 вперше збив літак російського виробництва над Тегераном

04 березня 2026, 17:05
фото: defence-ua.com
Як-130 – російський навчально-бойовий літак, призначений для підготовки пілотів сучасних винищувачів і виконання бойових завдань.

Ізраїльський винищувач F-35 збив літак російського виробництва Як-130 у повітряному просторі над Тегераном.

Про це повідомляє пресслужба Армії оборони Ізраїлю (Цахал).

За даними ізраїльських військових, це перший випадок, коли F-35 Ізраїлю знищив пілотований літак противника. У Цахал заявили, що бойовий епізод стався під час операцій ізраїльських військово-повітряних сил у районі іранської столиці.
 
"В небі над Тегераном ізраїльський винищувач F-35I "Адир" збив іранський винищувач Як-130 ВПС Ірану", – йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю.
 
У військовому відомстві підкреслили, що це перший випадок в історії, коли ізраїльський літак F-35 знищив пілотований бойовий літак противника. Винищувач F-35I "Адир" є ізраїльською модифікацією американського літака п’ятого покоління F-35, який перебуває на озброєнні військово-повітряних сил країни.
 
Як повідомляє ізраїльська сторона, інцидент стався на тлі чергової хвилі ударів по військових об’єктах Ірану. За даними Цахал, удари були спрямовані на іранські командні центри та інші військові об’єкти.
 
Збитий літак Як-130 є навчально-бойовим літаком, розробленим у росії у 1990-х роках. Його використовують для підготовки пілотів до польотів на винищувачах сучасних поколінь. Літак здатний виконувати складні маневри, характерні для винищувачів четвертого та п’ятого поколінь, а також може застосовувати озброєння під час бойових завдань.
