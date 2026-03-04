Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС створює систему зв'язку, яка може перевершити Starlink

04 березня 2026, 15:55
ЄС створює систему зв'язку, яка може перевершити Starlink
Copyright Genevieve ENGEL/ European Union 2024 - Source : EP
За словами Кубілюса, ніхто не вірив, що Європа зможе зробити щось краще за американців.
Система зв'язку IRIS², початковий етап впровадження якої в Євросоюзі запланований на 2029 рік, технологічно може бути кращою за Starlink.
 
Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.
 
Його запитали, чи існує в ЄС альтернатива супутниковому звʼязку Starlink, який зараз Україна використовує на передовій. Він визнав, що ЄС дещо відстає в цьому напрямку. 
 
нас є дуже чіткий план – так звана система IRIS², початковий етап якої запланований на 2029 рік. Деякі експерти кажуть, що технологічно вона може бути кращою за Starlink. Зараз ми створюємо GovSatCom, який об’єднує наявні урядові ресурси різних держав. Це дає можливість забезпечити принаймні захищений зв’язок для держав-членів", - сказав Кубілюс.
 
Він зауважив, що для зв’язку недостатньо лише супутників – потрібні ще й наземні приймачі.
 
"І тут ми знову трохи відстаємо, надолужуємо. Уже наступного року плануємо додати до GovSatCom комерційні комунікаційні послуги. Тож ми рухаємося в різних напрямках, але до однієї мети", - наголосив він.
 
За словами Кубілюса, коли в ЄС створювали систему супутникової навігації, то ніхто не вірив, що Європа зможе зробити щось краще за американців. Він вважає, що сьогодні Galileo утричі точніша за GPS, тому країни ЄС технологічно сильні, але потрібно більше часу, щоб ухвалити рішення і розпочати розвиток певних проєктів.
 
"Тож я не буду сперечатися з експертами, які кажуть, що вона може бути кращою за Starlink. Передусім ми плануємо використовувати квантові технології для шифрування сигналів, що означає значно вищий рівень безпеки й захищеності зв’язку", - сказав єврокомісар. 
 
Він зазначив, що зараз для ЄС дуже важливо побудувати супутникову систему. 
 
"2029 рік настане дуже швидко, наші плани амбітні, і я абсолютно впевнений, що ми це реалізуємо. А якщо вона буде кращою за Starlink, як кажуть експерти, ми будемо ще більш задоволені", - наголосив Кубілюс.

 

ЄСросія окупантивійна в Україні

Останні матеріали

Чи
Політика
Чи "особливі відносини" мертві? Чому Трамп розвернувся проти Британії – The Times
Переклад iPress – 04 березня 2026, 15:14
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Політика
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Переклад iPress – 04 березня 2026, 12:49
путін – єдиний безсумнівний переможець війни США з Іраном. Tomahawk і Patriot для України стають менш імовірними – Марк Чемпіон
Політика
путін – єдиний безсумнівний переможець війни США з Іраном. Tomahawk і Patriot для України стають менш імовірними – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 04 березня 2026, 08:24
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Технології
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2026, 13:23
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Політика
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 березня 2026, 10:37
Обезголовлення,
Політика
Обезголовлення, "Епічна лють" і невідомість. Перші дні війни проти Ірану – Мік Раян
Переклад iPress – 03 березня 2026, 07:48
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Політика
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Переклад iPress – 02 березня 2026, 16:11
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Політика
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Переклад iPress – 02 березня 2026, 11:51
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється