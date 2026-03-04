ЄС створює систему зв'язку, яка може перевершити Starlink

За словами Кубілюса, ніхто не вірив, що Європа зможе зробити щось краще за американців.

Система зв'язку IRIS², початковий етап впровадження якої в Євросоюзі запланований на 2029 рік, технологічно може бути кращою за Starlink.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

Його запитали, чи існує в ЄС альтернатива супутниковому звʼязку Starlink, який зараз Україна використовує на передовій. Він визнав, що ЄС дещо відстає в цьому напрямку.

"У нас є дуже чіткий план – так звана система IRIS², початковий етап якої запланований на 2029 рік. Деякі експерти кажуть, що технологічно вона може бути кращою за Starlink. Зараз ми створюємо GovSatCom, який об’єднує наявні урядові ресурси різних держав. Це дає можливість забезпечити принаймні захищений зв’язок для держав-членів", - сказав Кубілюс.

Він зауважив, що для зв’язку недостатньо лише супутників – потрібні ще й наземні приймачі.

"І тут ми знову трохи відстаємо, надолужуємо. Уже наступного року плануємо додати до GovSatCom комерційні комунікаційні послуги. Тож ми рухаємося в різних напрямках, але до однієї мети", - наголосив він.