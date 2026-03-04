Глава МЗС Угорщини перебуває з візитом у москві для переговорів щодо енергетичної співпраці

Окрім енергетичних питань, Сійярто повідомив, що розраховує повернутися додому разом із двома громадянами Угорщини, які перебувають у російському полоні.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто прибув до москви, щоб гарантувати безперебійні поставки російських енергоносіїв до Угорщини на тлі глобальної безпекової кризи.

Про це він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

За словами міністра, одночасні війни у світі створюють серйозні виклики для національної та енергетичної безпеки країни. Він зазначив, що війна в Україні та конфлікт на Близькому Сході викликають занепокоєння, а Будапешт прагне залишатися осторонь воєн.

"Війна в Україні та криза на Близькому Сході – це два збройні конфлікти, які одночасно викликають занепокоєння. Угорщина хоче триматися осторонь від будь-яких воєн, і для нас безпека Угорщини та угорського народу завжди на першому місці", – наголосив Сійярто.

Він заявив, що через війну українська сторона блокує постачання нафти трубопроводом "Дружба", а Хорватія обговорює можливість обмеження закупівель російської нафти морським шляхом. Додаткові ризики, за його словами, виникли через ситуацію навколо Ормузької протоки, через яку проходить близько третини світової торгівлі нафтою.

"У цій ситуації я перебуваю тут, у москві, щоб переконатися, що нафта і газ, необхідні для енергопостачання Угорщини, будуть і надалі доступні під час кризи. Я хочу отримати гарантії, що необхідна для нашої країни кількість нафти і природного газу буде поставлена до Угорщини, незважаючи на зміну обставин і глобальну енергетичну кризу, за тією ж ціною", – підкреслив він.

Міністр також пов’язав стабільність російських поставок із рівнем комунальних платежів для населення. За його словами, у разі припинення постачання з росії про зниження тарифів для домогосподарств "доведеться забути".

Окрім енергетичних питань, Сійярто повідомив, що розраховує повернутися додому разом із двома громадянами Угорщини, які перебувають у російському полоні. За його словами, йдеться про угорців, які після мобілізації в Україні потрапили на фронт і згодом опинилися в полоні.

"Ми захищаємо всіх угорців, незалежно від того, де вони знаходяться у світі. За останні роки стало відомо про двох таких угорців, які попросили нас про допомогу. Сподіваюся, що після сьогоднішніх обговорень нас буде більше в літаку додому, ніж прилетіло сюди", – заявив глава МЗС.