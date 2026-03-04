Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У світі може спалахнути ще одна війна

04 березня 2026, 16:35
У світі може спалахнути ще одна війна
Фото: Getty Images
Ефіопія запустила безпілотники по Судану.
Судан уперше звинуватив сусідню Ефіопію в тому, що з її території запускали безпілотники для атак на країну під час триваючої громадянської війни.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Як пише інформагенція, Судан звинуватив Ефіопію в тому, що вона дозволила запускати безпілотники зі своєї території на територію Судану для здійснення атак у лютому та березні. У виданні наголошують, це вперше, коли Судан безпосередньо звинуватив свого могутнього сусіда у причетності до трирічної громадянської війни.
 
"Заява Міністерства закордонних справ Судану є черговою ознакою того, що один з найсмертоносніших конфліктів у світі між армією та Силами швидкої підтримки (RSF) залучає регіональні держави з Африки та інших країн", - пише Reuters.
 
У МЗС Судану назвали дії Ефіопії "відвертим порушенням суверенітету країни та відкритим актом агресії."
 
"Уряд Судану застерігає ефіопську владу від наслідків цих ворожих дій та підтверджує своє право захищати територіальну цілісність усіма доступними засобами", - йдеться у заяві відомства.
 
У заяві не уточнюється, де саме відбулися ймовірні напади, але, за словами очевидців, у південно-східному штаті Блакитного Нілу, який межує з Ефіопією, останніми тижнями сталися невеликі сутички та атаки дронів.
 
Деякі частини Блакитного Нілу контролюються повстанським угрупованням НОС-Н, яке минулого року об'єдналося з Репортерами безпекових сил. Влада Ефіопії поки не прокоментувала заяви МЗС Судану.
