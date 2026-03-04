Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
МАГАТЕ не фіксує підвищення рівня радіації у країнах Близького Сходу

04 березня 2026, 17:57
МАГАТЕ не фіксує підвищення рівня радіації у країнах Близького Сходу
Фото: dpa
Після удару ядерні об'єкти в Ірані не зазнали суттєвих пошкоджень.
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не фіксує підвищення рівня радіації в країнах Близького Сходу. Ядерні об’єкти в Ірані не зазнали суттєвих пошкоджень, атомна інфраструктура в інших країнах регіону працює у штатному режимі.
 
Про це ідеться у заяві МАГАТЕ у соцмережі Х.
 
У МАГАТЕ зазначають, що перебувають у постійному контакті з національними регуляторами ядерної безпеки країн регіону.
 
"Наразі не зафіксовано підвищення рівня радіації. Атомна електростанція в ОАЕ та дослідницькі реактори в Йорданії та Сирії продовжують працювати в нормальному режимі", – ідеться у повідомленні.
 
Стабільно функціонує АЕС в Об’єднані Арабські Емірати, а також дослідницькі реактори в Йорданія та Сирія.
 
Крім того, в агентстві повідомили, що на основі аналізу останніх доступних супутникових знімків не виявлено пошкоджень об’єктів в Ірані, які містять ядерний матеріал. І наголосили, що станом на цей момент ризику радіаційного викиду немає.
