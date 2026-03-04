путін звільняє двох військовополонених, у яких є громадянство Угорщини
04 березня 2026, 19:09
Фото: Facebook / Szijjártó Péter
Їх забере міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, який зараз перебуває з візитом у москві.
російський лідер володимир путін наказав звільнити з полону двох військовослужбовців української армії з угорським громадянством, які потрапили в полон до росії.
Про це заявив сам путін, якого цитує пропагандистське агентство ТАСС.
Раніше Сіярто розповідав, що від "відкритого полювання на людей", як він назвав мобілізацію в Україні, постраждали двоє чоловіків з угорським громадянством.
Одного з них буцімто забрали в місті Берегове "жорстокі мисливці на людей, надіслані з Одеси", попри те, що чоловік нібито мав звільнення від призову. Іншого молодого чоловіка угорської національності, який мав проблеми з психічним здоров'ям, теж мобілізували, і з того часу він зник безвісти, каже Сіярто.
Нагадаємо, що 4 березня угорський міністр приїхав до москви з візитом. Серед питань, які він планував обговорювати: постачання російських газу і нафти під час паливної кризи у світі та репатріювання двох угорців, які потрапили в полон рф.