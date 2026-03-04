путін звільняє двох військовополонених, у яких є громадянство Угорщини

Їх забере міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, який зараз перебуває з візитом у москві.

російський лідер володимир путін наказав звільнити з полону двох військовослужбовців української армії з угорським громадянством, які потрапили в полон до росії.

Про це заявив сам путін, якого цитує пропагандистське агентство ТАСС.