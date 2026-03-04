Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія нарощує армію до рекордних цифр

04 березня 2026, 20:09
росія нарощує армію до рекордних цифр
Фото: з вільного доступу
путін підписав новий указ.
Президент рф путін підписав указ про збільшення чисельності армії рф більш ніж до 2,3 мільйона осіб.
 
Про це стало відомо із указу, опублікованого на державному ресурсі рф.
 
Відповідно до указу від 4 березня 2026 року (№ 139), штатна чисельність збройних сил росії тепер становить 2 391 770 осіб, з яких 1 502 640 - безпосередньо військовослужбовці.
 
Попередній указ від 16 вересня 2024 року визнано таким, що втратив силу. За ним штатна чисельність Збройних сил рф була такою:
  • загальна штатна чисельність: 2 389 130 осіб
  • безпосередньо військовослужбовці: 1 500 000 осіб.
 
Збільшення становить +2 640 військовослужбовців і +2 640 загальної чисельності.
мобілізації в росіївійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Чи
Політика
Чи "особливі відносини" мертві? Чому Трамп розвернувся проти Британії – The Times
Переклад iPress – 04 березня 2026, 15:14
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Політика
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Переклад iPress – 04 березня 2026, 12:49
путін – єдиний безсумнівний переможець війни США з Іраном. Tomahawk і Patriot для України стають менш імовірними – Марк Чемпіон
Політика
путін – єдиний безсумнівний переможець війни США з Іраном. Tomahawk і Patriot для України стають менш імовірними – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 04 березня 2026, 08:24
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Технології
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2026, 13:23
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Політика
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 березня 2026, 10:37
Обезголовлення,
Політика
Обезголовлення, "Епічна лють" і невідомість. Перші дні війни проти Ірану – Мік Раян
Переклад iPress – 03 березня 2026, 07:48
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Політика
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Переклад iPress – 02 березня 2026, 16:11
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Політика
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Переклад iPress – 02 березня 2026, 11:51
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється