росія нарощує армію до рекордних цифр

Президент рф путін підписав указ про збільшення чисельності армії рф більш ніж до 2,3 мільйона осіб.

Про це стало відомо із указу, опублікованого на державному ресурсі рф.

Відповідно до указу від 4 березня 2026 року (№ 139), штатна чисельність збройних сил росії тепер становить 2 391 770 осіб, з яких 1 502 640 - безпосередньо військовослужбовці.

Попередній указ від 16 вересня 2024 року визнано таким, що втратив силу. За ним штатна чисельність Збройних сил рф була такою: