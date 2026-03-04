Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

МЗС викликає представника Угорщини через піар Орбана на полонених

04 березня 2026, 20:53
МЗС викликає представника Угорщини через піар Орбана на полонених
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
росія та Угорщина не вперше маніпулюють питанням полонених українців.
МЗС України повідомило, що москва та Будапешт роблять військовополонених частиною "політичного піару" перед виборами в Угорщині.
 
Про це йдеться у заяві МЗС.
 
Зокрема, в міністерстві зазначили, що бачили заяву про нібито передачу росією декількох військовополонених Угорщині, проте Україні жодної інформації про це надано не було.
 
"Тому до МЗС буде запрошено тимчасового повіреного у справах Угорщини для отримання достовірних даних. Українська сторона також звернеться із запитом на доступ до осіб, яких повернули", - йдеться у заяві.
 
Водночас в МЗС зауважили, що москва та Будапешт уже не вперше маніпулюють чутливим питанням військовополонених.
 
"Не може не вражати цинізм, коли питання звільнення людей роблять частиною політичного піару перед виборами в Угорщині та розмінною монетою у відносинах з кремлем. Очевидно, що ані путін, ані теперішнє керівництво в Будапешті меж в цинізмі не знає", - сказано в заяві.
 
Міністерство висловило сподівання, що після сьогоднішнього дня цих людей залишать в спокої та дозволять їм самим обирати, як далі жити. Воно також засудило "маніпуляції етнічною картою", які лунають з угорського боку.
 
"Україна завжди ставить на першу місце інтереси захисту своїх громадян незалежно від їх етнічного походження. Справжні гуманітарні зусилля, яких докладають ті держави світу, які щиро допомагають Україні звільняти людей з полону і захищати життя, ніколи не супроводжуються такими цинічними піаром і політизацією", - йдеться у заяві.
 
Нагадаємо, що російський лідер володимир путін наказав звільнити з полону двох військовослужбовців української армії з угорським громадянством, які потрапили в полон до росії.
 

 

Угорщинавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Чи
Політика
Чи "особливі відносини" мертві? Чому Трамп розвернувся проти Британії – The Times
Переклад iPress – 04 березня 2026, 15:14
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Політика
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Переклад iPress – 04 березня 2026, 12:49
путін – єдиний безсумнівний переможець війни США з Іраном. Tomahawk і Patriot для України стають менш імовірними – Марк Чемпіон
Політика
путін – єдиний безсумнівний переможець війни США з Іраном. Tomahawk і Patriot для України стають менш імовірними – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 04 березня 2026, 08:24
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Технології
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2026, 13:23
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Політика
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 березня 2026, 10:37
Обезголовлення,
Політика
Обезголовлення, "Епічна лють" і невідомість. Перші дні війни проти Ірану – Мік Раян
Переклад iPress – 03 березня 2026, 07:48
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Політика
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Переклад iPress – 02 березня 2026, 16:11
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Політика
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Переклад iPress – 02 березня 2026, 11:51
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється