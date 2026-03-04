МЗС викликає представника Угорщини через піар Орбана на полонених

росія та Угорщина не вперше маніпулюють питанням полонених українців.

МЗС України повідомило, що москва та Будапешт роблять військовополонених частиною "політичного піару" перед виборами в Угорщині.

Про це йдеться у заяві МЗС.

Зокрема, в міністерстві зазначили, що бачили заяву про нібито передачу росією декількох військовополонених Угорщині, проте Україні жодної інформації про це надано не було. "Тому до МЗС буде запрошено тимчасового повіреного у справах Угорщини для отримання достовірних даних. Українська сторона також звернеться із запитом на доступ до осіб, яких повернули", - йдеться у заяві.

Водночас в МЗС зауважили, що москва та Будапешт уже не вперше маніпулюють чутливим питанням військовополонених.

"Не може не вражати цинізм, коли питання звільнення людей роблять частиною політичного піару перед виборами в Угорщині та розмінною монетою у відносинах з кремлем. Очевидно, що ані путін, ані теперішнє керівництво в Будапешті меж в цинізмі не знає", - сказано в заяві.

Міністерство висловило сподівання, що після сьогоднішнього дня цих людей залишать в спокої та дозволять їм самим обирати, як далі жити. Воно також засудило "маніпуляції етнічною картою", які лунають з угорського боку.

"Україна завжди ставить на першу місце інтереси захисту своїх громадян незалежно від їх етнічного походження. Справжні гуманітарні зусилля, яких докладають ті держави світу, які щиро допомагають Україні звільняти людей з полону і захищати життя, ніколи не супроводжуються такими цинічними піаром і політизацією", - йдеться у заяві.