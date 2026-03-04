Іран закликає українців плакати за Хаменеї: посол жорстко відреагував

Посольство Ірану в Києві відкрило книгу скорботи за загиблим верховним лідером Алі Хаменеї та запрошує будь-кого поспівчувати.

Зазначено, що книга жалоби буде відкрита 4, 5 і 6 березня з 10:00 до 16:00 за адресою: вул. Круглоуніверситетська, 12 у Києві.

"Усі бажаючі можуть залишити свої співчуття та слова підтримки", - йдеться в повідомленні посольства.

Посол України в ПАР Олександр Щерба відповів на заклики.У своїй відповіді він нагадав, що іранські "Шахеди" вбивали українських цивільних — чоловіків, жінок, дітей і літніх людей.

"Ваші лідери були співучасниками нескінченного горя, якого зазнали цивільні українці", — сказав диаломат.

Щерба додав, що не знайомий з послом і не має особистої неприязні. Він вважає, що інколи хороші дипломати змушені представляти поганих лідерів та їхню політику.

"Але сподіваюся, Ви розумієте, що я не висловлюватиму скорботу щодо людей, чия смерть в мене скорботи не викликає", — заявив посол.