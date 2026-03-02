Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян

Відставний генерал-майор австралійської армії та дослідник сучасної війни Мік Раян у своєму традиційному щотижневику аналізує потенційний вплив війни США з Іраном на Україну та Тихоокеанський регіон. Він також коротко оцінює поточну ситуацію в російсько-українській війні.

Останні кілька днів були дуже напруженими: ми стежили за подіями, що відбувалися в небі та на землі в Ірані, а також за різними іранськими ударами у відповідь проти Ізраїлю та інших країн Близького Сходу.

Світлина: @CENTCOM

Я опублікував статтю, у якій навів приклади того, як короткі воєнні інтервенції переростали в тривалі конфлікти. Як ветеран Іраку та Афганістану, я був змушений написати цю статтю після того, як віцепрезидент США заявив минулого тижня:

Ідея, що ми будемо вести війну на Близькому Сході роками без кінця – це неможливо.

Саме таку заяву зробив міністр оборони Рамсфельд за кілька місяців до початку другої війни у Перській затоці у 2003 році:

Ідея, що це буде довга, довга, довга битва, на мою думку, спростовується тим, що сталося в 1990 році... П'ять днів, п'ять тижнів або п'ять місяців, але це точно не триватиме довше. Це не буде Третя світова війна.

Коротко кажучи, ми просто не знаємо, як довго це може тривати, незалежно від того, що описує поточний план військової кампанії або що заявляють політики у своїх промовах.

Вплив на Україну. Найбільш актуальним стратегічним питанням є не те, чи впливає операція в Ірані на Україну. Безсумнівно, впливає. Ключовим питанням є те, наскільки серйозними будуть ці наслідки для України і чи створить це можливості, якими зможе скористатися росія.

Найбільш прямий вплив стосується виробництва та розподілу американських боєприпасів. Під час ударів Ізраїлю було задіяно приблизно 200 винищувачів, які вразили 500 цілей по всьому Ірану, що вимагало значного використання високоточної зброї (PGM). Деякі із цих PGM – саме те, чого Україна вкрай потребує для завдання ударів середньої та великої дальності по російських логістичних і командних вузлах. Що ще важливіше, поповнення запасів ракет для систем ППО, таких як Patriot, є критично важливим для української оборони, але наразі має великий попит на Близькому Сході.

Будь-яке скорочення поставок боєприпасів із Заходу, чи то через перенаправлення виробництва, чи то через бюрократичні обмеження, безпосередньо призводить до погіршення оборонних можливостей України. Генеральний штаб росії, майже напевно, звернув на це увагу і, з огляду на наближення теплішої погоди в Україні, може внести зміни до планів наступальних операцій, щоб скористатися тимчасовими прогалинами в обороноздатності України, поки увага та виробничі потужності США зосереджені на Ірані.

Для України війна триває. Світлина: @Militarylandnet

Окрім боєприпасів, операція в Ірані вимагає значних зусиль з боку американської розвідки у сфері збору та аналізу інформації, що має критичне значення для оперативної ефективності України. Американські супутникові розвідувальні засоби, повітряні розвідувальні платформи та засоби кібервійни, які надають пріоритет операціям в Ірані, можуть мати вплив на оборонні операції України на землі та її кампанію з нанесення ударів на великі відстані.

Витрати адміністрації Трампа на дипломатичні та політичні ресурси під час ведення війни з Іраном можуть мати навіть більші наслідки, ніж матеріальні проблеми. Вже деякий час очевидно, що росія не має жодної мети в поточних мирних переговорах, окрім як затягувати процес, не надто дратуючи Трампа. З іншого боку, американські переговірники з радістю підіграють цій комедії, висуваючи всі найважчі вимоги до українців (обмеження чисельності збройних сил, територіальні поступки, обмеження відносин у сфері безпеки) і жодних до росії. росія може побачити можливість продовжувати затягувати мирні переговори або навіть призупинити їх, поки триває війна в Ірані.

Керівництво росії майже напевно розглядає операцію в Ірані як підтвердження своєї стратегічної терплячості та думки про стратегічну нетерплячість Заходу. путін давно розрахував, що увага Заходу та його можливості щодо розподілу ресурсів мають тимчасові обмеження. москва може очікувати, що зосередження уваги американських військових на Ірані, можливість тривалого залучення американських військ до бойових операцій та внутрішньополітичні наслідки для США від чергової війни на Близькому Сході здатні ще більше підірвати американську підтримку України.

Ще одним приводом для занепокоєння України може стати наполягання США на збільшенні внесків європейських союзників на Близькому Сході. Це, ймовірно, відбуватиметься за рахунок України, оскільки європейські оборонні бюджети та військові запаси залишаються обмеженими, незважаючи на зобов'язання щодо їхнього збільшення.

Генеральний штаб російських збройних сил буде пильно стежити за Іраном. Не з метою надання допомоги Ірану – росіяни не мають у цьому жодного інтересу. Але вони вивчатимуть будь-які нові американські чи ізраїльські технології або оперативні методи. А також оцінюватимуть, чи настав момент перевірити рішучість Заходу за допомогою ще більш інтенсивних операцій, їхня фізична здатність активізувати наземні операції та повітряні атаки понад те, що вже заплановано на весну, є сумнівною.

Може також існувати думка, що війна в Ірані є поганою для путіна. Гіпотеза щодо цього полягає в тому, що путін, не маючи можливості допомогти Ірану, виявляється слабким і неефективним партнером у сфері безпеки. Це потенційний результат, і, звичайно, не є поганою річчю. Інша частина цієї гіпотези "погано для путіна" полягає в тому, що адміністрація США дає путіну зрозуміти, що він повинен серйозно поставитися до переговорів. Я вважаю, що ця гіпотеза є менш вірогідною.

Трамп ніколи не виявляв схильності до переговорів і у публічних заявах не тиснув на путіна, щоб той припинив війну проти українського народу. Ба більше того, у своєму вчорашньому відеозверненні Трамп проявив більше співчуття до іранського народу, ніж до українців під час жорстокого вторгнення росії.

Зрештою, головна проблема полягає в тому, що зобов'язання США щодо Ірану, захист країн регіону, фокус на Західній півкулі та необхідність підтримувати операції в Тихоокеанському регіоні означають, що Україна може опинитися на самому дні військових і стратегічних пріоритетів Сполучених Штатів навіть швидше, ніж передбачалося у нещодавній Стратегії національної оборони США. Це буде трагедією для народу України.

Світлина: @INDOPACOM

Вплив на Тихоокеанський регіон. Розміщення авіаносців USS Gerald R. Ford та USS Abraham Lincoln на Близькому Сході, що є найбільшою концентрацією двох авіаносців у цьому регіоні з 2003 року, є не лише проявом регіональної військової сили. Це є перерозподілом американських військово-морських сил з Індо-Тихоокеанського регіону саме в той момент, коли Китай уважно спостерігає за ситуацією, розраховуючи, як стратегічне перенапруження США створює можливості для Пекіна у цьому регіоні.

Нові удари по Ірану, незалежно від оперативного успіху, сигналізують усім союзникам і супротивникам у Тихоокеанському регіоні, що американські зобов'язання залишаються заручниками непередбачуваних подій на Близькому Сході та зосередженості США на Західній півкулі. Це може підірвати довіру до стримувальних заходів союзників у першому ланцюзі островів, що є ключовою метою нової Національної оборонної стратегії США.

Пекін виступив зі стандартним дипломатичним засудженням, коли почалися атаки на Іран:

Китай глибоко стурбований військовими ударами по Ірану, завданими США та Ізраїлем. Суверенітет, безпека та територіальна цілісність Ірану повинні поважатися. Китай закликає до негайного припинення військових дій, уникнення подальшої ескалації напруженої ситуації, відновлення діалогу та переговорів, а також до зусиль з підтримки миру та стабільності на Близькому Сході.

Але напередодні нової війни Китай навряд чи був нейтральним. Він вів переговори щодо постачання Ірану надзвукових протикорабельних ракет CM-302, нових систем кіберзахисту та дронів-камікадзе, які, ймовірно, були доставлені безпосередньо перед початком ударів. Ця непряма підтримка коштує Китаю мінімальних політичних витрат. Але вона дозволяє йому досягти трьох стратегічних результатів:

поглиблення залежності Ірану від китайських військових технологій;

демонстрація регіональним акторам, що Пекін підтримує партнерів, які стикаються з тиском з боку США;

забезпечення того, що Іран залишається здатним відволікати увагу та ресурси США, які не можуть бути використані на Тихоокеанському театрі військових дій.

Нещодавня оцінка Chatham House стверджує, що поверхнева нейтральність Китаю приховує набагато більш прорахований довгостроковий стратегічний курс. Чим слабкішим стає Іран від американських ударів, тим більше Тегеран залежить від Пекіна в питаннях дипломатичного захисту, економічної підтримки та військових технологій. Китай уникає прямої конфронтації зі Сполученими Штатами, позиціонуючи себе як незамінного партнера Ірану.

Саме такий стратегічний розрахунок Пекін успішно застосовував щодо росії протягом останніх чотирьох років. З точки зору Китаю, американські військові дії проти Ірану служать китайським інтересам, створюючи відносини залежності, якими Пекін може скористатися, відволікаючи американські ресурси від конкуренції на Тихоокеанському театрі.

Стратегічний розрахунок Китаю передбачає терпіння і дозвіл стратегічно непослідовним США, як він вважає, зробити за нього його роботу. Пекіну не потрібно перемагати Америку військовим шляхом, коли американська стратегічна зацікавленість у Західній півкулі та Близькому Сході послаблює стримуючий потенціал США в Тихоокеанському регіоні через розпорошення сил. Кожен авіаносець у Перській затоці, кожен ескадрон в Європі, кожна батарея протиракетної оборони, що захищає країни Близького Сходу, – це потенціал, який не може бути використаний для стримування китайської експансії. Американські союзники в Тихоокеанському регіоні бачать це і робитимуть відповідні стратегічні вибори.

Поза стратегічними амбіціями Китаю, війна проти Ірану має подібні наслідки для країн Тихоокеанського регіону, як і для України. Американські засоби протиракетної оборони – батареї Patriot, системи THAAD, есмінці Aegis – зосереджені у Перській затоці для захисту від іранського відплатного удару. Ці ж системи раніше були призначені для розгортання в Тихоокеанському регіоні з метою підтримки оборони Тайваню або захисту населення Японії та Південної Кореї від північнокорейських ракет.

Крім того, боєприпаси, використані в цій війні з Іраном, не будуть доступні для будь-яких надзвичайних ситуацій, що передбачають бойові дії проти китайської армії в Тихоокеанському регіоні. Поповнення запасів цих боєприпасів для США також може затримати поставку партій зброї їхнім союзникам у Тихоокеанському регіоні.

Україна. Цього тижня міністр оборони України оприлюднив так званий військовий план. План включає три стратегічні цілі: закриття повітряного простору (ППО); зупинення просування російських військ на всіх напрямках; позбавлення росії економічних ресурсів, необхідних для ведення війни.

Він містить просте і доступне пояснення того, як Україна прагне реалізувати свою національну оборонну стратегію, одночасно чинячи достатній військовий і економічний тиск на росію, щоб вона сіла за стіл мирних переговорів і взяла в них серйозну участь. Який вплив матиме нова війна з Іраном на реалізацію військового плану, ще невідомо.

Повний текст плану можна прочитати за цим посиланням.

Наземна війна. Протягом минулого тижня Україна оголосила про територіальні здобутки на півдні. Президент Зеленський спочатку повідомив, що Україна відновила контроль над 300 квадратними кілометрами української території. Головнокомандувач генерал Сирський пізніше скоригував цю цифру до 400 квадратних кілометрів, звільнених наприкінці січня. Це є найзначнішим територіальним відновленням України з 2023 року. Однак 400 квадратних кілометрів на 1200-кілометровій лінії фронту – це невелике коригування, а не оперативне переломлення ситуації чи зміна стратегічного імпульсу.

Здобутки на півдні пов'язані з порушенням роботи російської мережі Starlink після того, як SpaceX у лютому внесла Україну до білого списку. російські війська, які стали сильно залежними від піратської мережі Starlink для управління та контролю і операцій з використанням дронів, зазнали погіршення зв'язку, що призвело до збою російської тактичної системи C2 у деяких районах.

Проте, як я писав із самого початку війни, адаптація в умовах війни є постійним процесом. Із 2022 року росіяни навчилися краще адаптуватися і розроблять обхідні шляхи для подолання дефіциту Starlink. Це може включати реєстрацію терміналів на чорному ринку, альтернативні супутникові системи або доктринальні корективи, що передбачають операції, менш залежні від комунікацій. Тактична перевага, яку Україна отримала завдяки перебоям у роботі Starlink, майже напевно є тимчасовою. Важливо, чи зможуть українські сили закріпити свої здобутки та встановити оборонні позиції до того, як росіяни адаптуються і відновлять тактичний імпульс.

На сході України безжальні наступальні операції росії продовжували приносити великі втрати російським військам, приносячи лише невеликі територіальні здобутки.

Щодо російського напрямку наступу на Покровськ, минулого тижня Інститут вивчення війни заявив, що "не спостерігав доказів діяльності українських сил у Покровську з кінця січня 2025 року". Але він також зазначив наступне:

російські війська не змогли скористатися захопленням Покровська і досягти подальших оперативно значущих успіхів, що свідчить про те, що захоплення росією решти Донецької області не є неминучим або невідворотним.

Це відображає загальну тактику, яку російські війська застосовували протягом останніх кількох років. Хоча російські війська можуть досягати тактичних цілей завдяки переважній вогневій потужності та масовим людським і матеріальним втратам, вони не в змозі скористатися цими перевагами в короткостроковій перспективі через виснаження, логістичні обмеження або оборонні приготування України.

"Фламінго" – частина ударних сил України. Минулого тижня проблемна крилата ракета FP-5 Flamingo, схоже, нарешті виконала своє завдання, завдавши удару по Воткінському машинобудівному заводу. Це підприємство, яке виробляє балістичні ракети "Іскандер", ракети "Булава", що запускаються з підводних човнів, а також, за повідомленнями, нову російську систему середньої дальності "Орєшнік".

Супутникові знімки, проаналізовані групами OSINT, підтвердили наявність отвору розміром 30×24 метри в даху цеху №19, а сліди горіння вказують на те, що боєголовка ракети вибухнула всередині будівлі. Президент Зеленський підтвердив, що всі ракети "Фламінго" досягли своєї цілі, прорвавши російську ППО, яка раніше заявляла про успіх у відбитті попередніх ударів "Фламінго".

російські повітряні удари тривають. Атаки росії в день річниці продемонстрували, що енергетична інфраструктура України залишається її пріоритетною ціллю. 23 лютого росія запустила 197 дронів і 50 ракет. Через два дні після річниці ще одна хвиля з 420 дронів і 39 ракет була спрямована на об'єкти енергетики. Україна заявила, що перехопила 90% дронів і ракет під час обох атак, але навіть 10% проникнення в пошкоджену інфраструктуру призводить до кумулятивного погіршення стану енергетичної інфраструктури.

Ефективність кампанії підтверджується цифрами. Russia Matters повідомила, що доступна потужність України впала з 33,7 ГВт до вторгнення до приблизно 14 ГВт станом на січень 2026 року – це зниження на 58%. Зеленський заявив, що "в Україні немає жодної електростанції, яку б ворог не атакував", а приблизно половина з 12 000 багатоквартирних будинків Києва втратила опалення взимку.

Еволюція дронів "Шахед" і "Герань". Джерело: Snake Island Institute

Для підтримки цієї кампанії повітряних ударів росія щомісяця виробляє приблизно 4000-5000 безпілотників "Шахед" / "Герань" і підтримує значні запаси крилатих і балістичних ракет. Україна не може збивати все нескінченно і покладається на високотехнологічні західні системи ППО, такі як система Patriot, для перехоплення найпотужніших російських ракет.

Переговори: дорога в нікуди. На тлі річниці повномасштабного вторгнення росії цього тижня тривали дипломатичні маневри, хоча знову спостерігалися тактика затягування з боку росії і відсутність суттєвого прогресу. Двосторонні переговори між США та Україною завершилися в Женеві 27 лютого, а український переговірник Рустем Умеров описав їх як "підготовку до наступного раунду перемовин".

Переговорна позиція росії залишається незмінною: Україна повинна поступитися не лише окупованими територіями, а й неокупованими частинами Донецької та Луганської областей як попередньою умовою.

Україна експортуватиме зброю. Оголошення України про відкриття десятьох центрів експорту зброї по всій Європі свідчить про впевненість у власних оборонних промислових потужностях, незважаючи на обмеження, пов'язані з війною. Президент Зеленський заявив, що Німеччина почне виробляти українські дрони в середині лютого, а виробничі лінії у Великій Британії вже працюють. Таке географічне розпорошення виробництва зменшує ризики від російських ударів і водночас приносить експортні доходи.

російські диверсії в Україні. 22 лютого українські посадовці звинуватили російську розвідку в координації нападу з використанням саморобного вибухового пристрою на торговий центр у Львові, у результаті якого загинула одна людина та 25 отримали поранення. Подібні інциденти, зокрема вибух автомобіля в Києві, у результаті якого поранення отримали дві людини, зокрема офіцер Національної гвардії, свідчать про систематичні зусилля росії поширити війну за межі військових цілей.

Ці диверсії з боку росіян схожі на подібні кампанії, що проводилися в Європі протягом останніх кількох років. Стратегічна логіка цієї російської кампанії диверсій та підривної діяльності виглядає приблизно так: якщо росія не може зламати військовий опір України, вона може спробувати розколоти цивільне суспільство шляхом постійного терору. Наразі ефективність цієї кампанії залишається обмеженою.

Тихоокеанський регіон

Китайські чистки тривають. Минулого тижня президент Сі продовжив звільнення високопоставлених членів НВАК. За даними державного інформаційного агентства Сіньхуа, вищий законодавчий орган Китаю виключив дев'ять військових чиновників зі списку депутатів напередодні найбільшого щорічного політичного засідання в Пекіні, яке відбудеться цього тижня.

Світлина: CSIS "Потужність Китаю"

Поточні військові чистки Сі представляють парадокс, з яким аналітики не можуть змиритися. У звіті Пентагону про військову потужність КНР за грудень 2025 року Народно-визвольна армія Китаю характеризується як така, що переживає "одночасні потрясіння і прогрес" – масштабні чистки керівництва і розслідування закупівель створюють турбулентність, навіть незважаючи на стрімкий розвиток потенціалу. Центральна військова комісія скоротилася з семи членів у 2023 році до двох, перетворившись з дорадчого органу на продовження особистої влади Сі.

Ця консолідація має оперативні наслідки. Високоцентралізовані структури командування добре підходять для збереження політичного контролю (пріоритет Сі), але не відповідають вимогам сучасної війни, яка вимагає швидкого децентралізованого прийняття рішень.

Водночас розвиток потенціалу НВАК продовжується. У звіті Пентагону за 2025 рік найчіткіше сформульовано "Сторічну військову мету" Сі Цзіньпіна на 2027 рік – досягнення потенціалу, необхідного для перемоги в конфлікті на Тайвані за участю США, стримування втручання США за допомогою ядерних і звичайних засобів та запобігання участі союзників.

Для тих, хто цікавиться повним списком дев'яти військових, яких Сі Цзіньпін звільнив минулого тижня, Лайл Морріс опублікував їхні імена за цим посиланням.

Графік: CSIS "Потужність Китаю"

CSIS China Power опублікувала минулого тижня базу даних і звіт, у яких міститься системний аналіз чисток у китайській армії. Звіт містить статистичні дані про чистки, включаючи звання, рід військ, командування та іншу інформацію про тих, хто піддався чисткам. Він також містить дуже корисну оцінку впливу чисток.

Розміщення ракет на острові Йонагуні. 24 лютого міністр оборони Японії Коїдзумі оголосив, що до 2030 фінансового року Японія розмістить на острові Йонагуні ракети середньої дальності "земля-повітря" Type-03. Йонагуні – найзахідніша територія Японії, розташована за 110 кілометрів від східного узбережжя Тайваню. Рішення розмістити там модернізовані системи ППО перетворює нещодавні зобов'язання альянсу на конкретні заходи з розгортання сил, що ускладнюють військові операції Китаю проти Тайваню і вглиб Тихого океану.

Система Type-03 Chu-SAM Kai є відповіддю Японії на загрозу гіперзвукових і балістичних ракет, яка зростає у Північній Азії. Модернізована ракета, здатна протистояти гіперзвуковим загрозам, відповідає важливим оперативним вимогам. Китайські ракети DF-17 і DF-21 наразі становлять загрозу для японських (і американських) баз та військово-морських сил по всій країні.

Але розгортання цих ракет є також важливим політичним сигналом. Японія та її нещодавно переобраний уряд готові прийняти політичні та оперативні ризики, пов'язані з розміщенням засобів ППО в потенційних зонах дій Китаю.

Зображення: Taiwan Monitor

Це рішення є лише одним з елементів більш широкої трансформації оборонної політики Японії. Уряд прем'єр-міністерки Такаїчі зобов'язався досягти рівня витрат на оборону у розмірі 2% ВВП на два роки раніше запланованого терміну. Придбання Японськими морськими силами самооборони крилатих ракет "Томагавк" для есмінця JS Chokai у 2026 році в поєднанні з інтеграцією F-35B на переобладнаних авіаносцях класу "Ізумо" створює надійну здатність для ударів на відстані.

Це не лише значна зміна військової структури та позиції Японії, а й найважливіша трансформація національної оборонної політики Японії з 1945 року.

Більше американських ракет для Філіппін. США оголосили про розширення розгортання сучасних ракетних систем на Філіппінах. Це є частиною нещодавно прийнятої Національної оборонної стратегії США, яка зосереджується на обороні першого острівного ланцюга в Тихому океані. Розгортання ракет середньої та великої дальності на Філіппінах завершує формування нового ракетного поясу, що простягається вздовж першого острівного ланцюга від Японії до Філіппін. Ці розгорнуті системи створюють зони перекриття і ускладнюють оперативне планування Китаю для різних сценаріїв щодо Тайваню, а також будь-яких військово-морських операцій Китаю за межами першого острівного ланцюга. У поєднанні з розгортанням ракет Японії в Йонагуні та існуючими американськими і японськими базами на Окінаві, цей союзний ракетний ланцюг створює постійну загрозу для китайських сил, що проходять через протоку Міяко або діють у Філіппінському морі.

Зображення: Taiwan Monitor

Швидкий погляд на географію показує, що це розумна стратегія союзників. Із союзними територіями на півночі та півдні Тайваню, будь-яка китайська морська операція з висадкою десанту проти Тайваню повинна захищати фланги від потенційного втручання Японії або Філіппін, одночасно зосереджуючись на основній цілі. Розподілені сили із сучасними ударними системами (а наземні ракетні системи мають низьку помітність) можуть завдати збитків з різних напрямків, змушуючи китайських планувальників підтримувати ширші оборонні периметри, витрачаючи сили, які в іншому випадку могли б бути зосереджені проти Тайваню.

На завершення, я також вважаю, що останні 24 години продемонстрували, наскільки ефективними можуть бути американські системи ППО та ПРО, розгорнуті на передовій.

Фінансування Пентагоном надзвичайних ситуацій на Тайвані. План витрат відомства, поданий Пентагоном до Конгресу США цього тижня, містив детальну інформацію про те, як Міністерство оборони США виділить $850 млн для Командування США в Індо-Тихоокеанському регіоні на поповнення запасів зброї, що використовується для військової допомоги Тайваню. Кошти будуть перенаправлені зі $152 млрд, які відомство отримало завдяки законопроєкту минулого року. Мета цих коштів – посилити бойові можливості спільних оперативних груп та придбати нове обладнання для заміни обладнання, що надається Тайваню.

Трамп відкладає пакет озброєння для Тайваню. Незважаючи на вищезазначені позитивні новини, адміністрація Трампа відклала багатомільярдний пакет озброєння, призначений для Тайваню. За даними Taipei Times, ця затримка має на меті забезпечити успіх майбутнього візиту Трампа до Пекіна.

