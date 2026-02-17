Україна і переговори. Тиск на агресора замість "поділу" – Мік Раян

Відставний генерал-майор австралійської армії та дослідник сучасної війни Мік Раян стверджує, що попри майже чотири роки повномасштабної війни росія методично виснажує Україну ціною колосальних власних втрат, роблячи ставку на демографічну перевагу та тривалу кампанію виснаження. Дипломатичні процеси довкола можливого миру дедалі більше нагадують політичний театр: москва свідомо затягує переговори, а Вашингтон тисне на Київ, вимагаючи територіальних поступок без реальних гарантій безпеки. Натомість єдиним реалістичним шляхом до миру залишається посилення військового тиску на росію та збереження єдності Заходу в підтримці України.

Мюнхен і дипломатія. Минулого тижня в дипломатичній сфері відбулися лише незначні зміни. Попри співпрацю України з американськими перемовниками та готовність домовлятися про припинення війни, переговори радше нагадували політичний театр (особливо з боку росії), ніж реальний прогрес у напрямку миру.

Протягом минулого тижня багато медіа повідомляли, що президент Зеленський може оголосити про плани проведення президентських виборів і референдуму щодо мирної угоди 24 лютого – у четверту річницю повномасштабного вторгнення росії. Financial Times повідомила, що обидва голосування можуть відбутися до 15 травня, і що Україна ризикує втратити запропоновані США гарантії безпеки, якщо не встигне дотриматися цього терміну. Але Зеленський заперечив ці повідомлення, заявивши, що "вперше" про цей план дізнався з Financial Times. Він повторив, що вибори відбудуться, коли будуть "всі відповідні гарантії безпеки", і наголосив, що для голосування необхідне припинення вогню. BBC процитувало слова Зеленського:

Вибори можуть відбутися протягом наступних 60–90 днів, якщо безпека голосування буде гарантована за допомогою США та інших союзників.

Адміністрація Трампа вимагає, щоб і вибори, і референдум були завершені до середини травня, погрожуючи в іншому разі відкликати гарантії безпеки. Однак проведення виборів в умовах воєнного стану та активних бойових дій пов'язане з величезними логістичними та безпековими викликами. Українські громадські організації зазначають, що чинне законодавство України забороняє проведення референдумів під час воєнного стану. Як я вже зазначав у попередньому огляді на цю тему, неможливо забезпечити участь у виборах мільйонів українців, які перебувають за кордоном, та військовослужбовців, які служать на передовій.

На Мюнхенській безпековій конференції Зеленський повторив позицію України. Визнавши, що відчуває "невеликий" тиск після того, як Трамп у п'ятницю закликав прискорити мирні переговори, він також закликав визнати основну проблему цих перемовин і самої війни: путін не зацікавлений у мирі.

путін більше нічим іншим не цікавиться. путін не живе як звичайні люди. Він не ходить вулицями... Він не може уявити собі життя без влади або після влади. Звичайні речі його не цікавлять. путін більше "консультується" з царем Петром і імператрицею Катериною щодо територіальних надбань, ніж з будь-якою живою людиною щодо реального життя. Чи можете ви уявити путіна без війни? Будьте чесними. Зараз його увага зосереджена на Україні. І ніхто в Україні не вірить, що він коли-небудь відпустить наш народ. Але він не відпустить і інші європейські народи – тому що не може відмовитися від самої ідеї війни.

Зеленський у Мюнхені також описав одну з ключових стратегічних цілей України у війні 2026 року. Мета полягає у знищенні більше росіян, аніж росія може мобілізувати. За словами Зеленського, навіть для росії це буде серйозним ударом і вплине на рішення путіна.

Нещодавно я пояснив, чому знищення більшої кількості російських військових є важливою складовою стратегічного підходу України до війни. Це не стратегія сама по собі, а важливий "шлях" до досягнення бажаних стратегічних "цілей". Демонстрація сили та здатності завдавати росії втрат має вирішальне значення для воєнних зусиль України. Саме це, сподіваємося, зрештою приведе путіна до столу серйозних переговорів. Як описав це Зеленський:

Згадайте, будь ласка, момент, коли росія почала найсерйозніше ставитися до дипломатії за ці чотири роки. Це сталося тоді, коли наші глибокі удари по російських нафтопереробних заводах почали давати результат – і коли всі почали говорити про "Томагавки". Це точно показує, як потрібно поводитися з росією. Вона чує силу. Чим сильніші ми, тим реалістичнішим стає мир.

Позиції України та росії у перемовинах залишаються дуже далекими одна від одної. У Женеві переговори знову тривають, але наразі важко передбачити, чи буде досягнуто якогось рішення.

Відключення StarLink росії. Одним із чинників, що змінив здатність України захищати себе протягом останніх чотирьох років, стало поширення терміналів StarLink аж до найнижчих рівнів командування. Це дозволило здійснити те, що я назвав крайньою демократизацією командування та управління в Збройних Силах України.

На жаль, росіяни пильно стежать за українцями, і коли бачать, що українці досягають успіху в чомусь, стають "швидкими послідовниками". Так було протягом деякого часу в Україні, коли росіяни отримували доступ до супутникової мережі за допомогою "сірих" терміналів StarLink. Це дозволило росіянам використовувати StarLink для управління дронами та здійснення більш глибоких ударів уздовж лінії фронту.

Минулого тижня зв'язок StarLink для росіян був перерваний, що відчутно вплинуло на лінію фронту.

Речник української бригади, що діє на Покровському напрямку, повідомив, що кількість російських ударів дронами по тилу України, зокрема за допомогою дронів з фіксованим крилом, які підтримуються StarLink, зменшилася після того, як SpaceX закрив російський доступ до Starlink в Україні. Це порушення на лінії фронту мало відчутний вплив на поле бою, особливо на російські зусилля з перехоплення повітряного простору.

російські безпілотні сили останнім часом зосереджуються на операціях глибокого ураження, спрямованих на перекриття українських логістичних шляхів, артилерії та штабів, розташованих далеко за лінією фронту. Вимкнення StarLink ускладнить ці зусилля, хоча повністю їх зупинити навряд чи вдасться.

Стефан Коршак написав у своєму останньому (і, як завжди, чудовому) огляді війни:

Найбільший тактичний ефект відключення росіян, здається, стосується безпілотних наземних транспортних засобів (UGV), оскільки вони майже без винятку використовують Starlink, а зараз російські засоби припинили роботу. Оскільки основне призначення UGV обох сторін полягає в транспортуванні поставок вперед і поранених назад у секторах з високою концентрацією дронів, можна з упевненістю припустити, що ситуація погіршилася для російської піхоти, яка застрягла в деяких позиціях скупчення, або для російських піхотинців, які отримали поранення і потребують евакуації.

Наземна війна. Хоча основні зусилля росії в наземній війні залишаються зосередженими на наступальних операціях у Покровському районі та захопленні всього Донбасу, минулого тижня у Запоріжжі відбулися значні події. Українські війська провели кілька тактичних контратак, скориставшись погіршенням тактичного зв'язку росії внаслідок відключення StarLink.

Українські сухопутні війська змогли звільнити територію поблизу Гуляйполя, а також село Тернувате і околиці Борової. Це корисні здобутки, але в контексті південної російської кампанії вони навряд чи зірвуть очікувані російські атаки тут навесні. Ці здобутки України також не змінять загальний хід наземної війни.

Хоча відключення StarLink для російських військ в Україні наразі є для нас вигідним, з цього можна винести корисний урок. Що може завадити приватним компаніям у майбутніх конфліктах відмовити дружнім військовим силам у наданні необхідних послуг – зв'язку, OSINT, логістики тощо? StarLink було відключено для України під час атаки на Крим на початку війни. Немає жодних причин, чому це не може повторитися.

Один з найбільших наслідків відключення StarLink спостерігався під час наземних операцій у Запоріжжі.

Запоріжжя, 7–14 лютого 2026 року. Карти: ISW

Битва за Покровськ залишається головним напрямком російських зусиль на сході. Згідно з повідомленнями Інституту вивчення війни (ISW) та Центру оборонних стратегій минулого тижня, російські війська посилюють наступальні операції з метою захоплення міста та розгрому українських сил у "кишені", хоча їхнє просування значно сповільнилося порівняно з шаленим темпом кінця 2025 року.

Президент Зеленський повідомив на Мюнхенській безпековій конференції, що російські війська втрачають у середньому 156 солдатів на кожен квадратний кілометр української території, яку вони захоплюють. Цього тижня було опубліковано чергове оновлення британської розвідки. З нього випливає, що втрати росії в грудні 2025 року становили 35 000, а в січні – 31 000.

Джерело: @DefenceHQ

Незважаючи на ці катастрофічні втрати, російські війська продовжують наступати, хоч і з темпами, які в будь-якому попередньому конфлікті вважалися б надзвичайно повільними. У нещодавньому звіті, опублікованому Центром стратегічних і міжнародних досліджень, зазначається, що наступ росії в Покровську був повільнішим, ніж наступ союзних військ під час битви на Соммі. Хоча це різні епохи, темпи просування російських військ можна підтримувати лише за умови, що вони одночасно підривають рішучість України та Європи і зменшують чисельність російської армії. Зараз це вже не виглядає так.

Ситуація на місцях свідчить про стійкість і вразливість України. 8 лютого українські війська успішно відбили масштабну спробу прориву російських мобільних штурмових груп поблизу Покровська, знищивши цілу штурмову роту. Це продемонструвало незмінну ефективність українських мереж "сенсор-стрілець", коли дозволяють умови.

Однак загальна стратегічна ситуація залишається складною. У північних секторах російські сухопутні війська продовжують тиснути на Харківську та Сумську області, а Міністерство оборони росії заявляє про звільнення Чугунівки в Харківській області та Сидорового в Сумській області.

російські війська продовжували тиснути на північному та південному флангах свого подвійного оточення міст-фортець на сході. Вони також досягли невеликого прогресу в самому Покровську. За останній місяць російські війська захопили 410 км кв. Це більш ніж удвічі перевищило 204 кв. км, захоплених за попередні чотири тижні.

Чотири роки після повномасштабного вторгнення: оцінка

Три стратегічні реалії, які, на мою думку, були очевидними вже деякий час, були підкріплені подіями минулого тижня. Вони варті уваги, оскільки ми наближаємося до чотирирічної річниці повномасштабного вторгнення росії.

По-перше, росія відмовилася від будь-яких претензій на військову ефективність на користь чистого виснаження. Вона робить ставку на те, що її переважна мобілізаційна здатність порівняно з Україною зрештою вичерпає український опір. З огляду на проблеми з мобілізацією людських ресурсів в Україні та відсутність призову для осіб віком 18-25 років, це розумна ставка з боку росіян. Це стало ключовим чинником у рішенні України значно збільшити щомісячні цілі щодо знищення російських військових у 2026 році.

По-друге, систематичні удари по енергетичній інфраструктурі України, зокрема по підстанціях, що обслуговують атомні об'єкти, є продовженням стратегії (вперше започаткованої наприкінці 2022 року), спрямованої на те, щоб зробити територію України некерованою, зберігаючи при цьому можливість заперечувати прямі удари по атомних об'єктах. Але досі ця багаторічна кампанія, яку проводять росіяни, не змогла зламати волю України. Вона також не змусила українців піти на будь-які політичні чи військові поступки. У якийсь момент 2026 року путін буде змушений визнати провал своєї стратегічної кампанії бомбардувань українських міст, спрямованої на зміну політичної позиції України, а також повільний військовий провал надзвичайно кровопролитної наземної кампанії росії.

По-третє, дипломатична арена все більше нагадує хореографічну виставу, покликану задовольнити внутрішньополітичні потреби Вашингтона, а не справжній шлях до сталого та справедливого миру. Крім того, путін використовує її, щоб продовжувати затягувати війну, доки не досягне чогось, що він зможе представити росіянам як "перемогу". путін ще далекий від цього, він не може собі дозволити закінчити війну. Він використовуватиме переговори та когнітивну війну проти американців і європейців, щоб підірвати підтримку України та посилити тиск на адміністрацію Зеленського, щоб вона погодилася на угоду, яка віддає територію в обмін на відсутність гарантій безпеки.

Для міжнародних прихильників України ключовим питанням залишається те, чи зможуть вони підтримувати допомогу на рівні, необхідному для компенсації готовності росії прийняти катастрофічні втрати принаймні до 2030 року. На зустрічі в Рамштайні, що відбулася минулого тижня, важливий внесок зробили кілька країн. Загалом було взято військових зобов'язань на суму 38 мільярдів доларів. Серед них:

Велика Британія — 500 мільйонів фунтів стерлінгів на протиповітряну оборону, 150 мільйонів фунтів стерлінгів на негайну закупівлю американського обладнання для України (PURL). Загальна сума для Великої Британії цього року: 3 мільярди фунтів стерлінгів. Німеччина — 1 мільярд євро на придбання дронів для України, фінансування інтегрованої протиповітряної оборони українських міст, фінансування підрозділів дронів-штурмовиків. Загальна сума для Німеччини цього року: 11,5 мільярда євро. Норвегія – 7 млрд доларів обіцяно в 2026 році, з яких 1,4 млрд доларів на дрони, 700 млн доларів на протиповітряну оборону, 200 млн доларів на артилерію, 125 млн доларів на PURL. Нідерланди – обіцяно 0,25% ВВП, близько 2,95 млрд євро. Короткостроково – 90 млн євро на PURL. Бельгія – обіцяно 1 млрд євро на 2026 рік, короткострокових цифр немає. Швеція – 1,2 млрд євро допомоги, 100 млн євро на PURL. Зобов'язання на 2026 рік — 3,7 млрд євро. Данія – зобов'язання на загальну суму 2 млрд доларів у 2026 році. Іспанія – зобов'язання на суму 1,2 млрд доларів у 2026 році. Канада – 50 млн доларів на виробництво зброї в Україні, 45 млн доларів на медичну допомогу.

Як це показує, зусилля росії протягом останніх чотирьох років, спрямовані на послаблення європейської підтримки України, зазнали невдачі. Європейці не лише посилили свій альянс, але й свою оборонну промисловість і чинять опір російській агресії в Україні, Балтії та інших регіонах. Посилення європейської підтримки України забезпечило, як зазначає Кільський інститут (Kiel Institute):

Загальний обсяг допомоги, виділеної Україні, у 2025 році залишився відносно стабільним... Європейська військова допомога зросла на 67% порівняно із середнім показником за 2022–2024 роки, а невійськова допомога – на 59%.

Таке посилення підтримки також створює основу для значного військового стримування російської агресії в інших регіонах Європи. На відміну від 2022 року, Європа тепер усвідомлює прагнення росії і має можливість протистояти їм. Чи продовжить вона формувати політичну волю і консенсус для цього, ще невідомо.

Європа також повинна продовжувати працювати над відносинами зі Сполученими Штатами Америки. Незважаючи на необережні заяви про Європу, які іноді лунають з Вашингтона, ці відносини є надзвичайно важливими для обох сторін. І вони мають вирішальне значення для перебігу війни в Україні. Як зазначив Марко Рубіо у своїй промові в Мюнхені:

Президент Трамп вимагає серйозності та взаємності від наших друзів тут, в Європі. Причина цього, друзі мої, полягає в тому, що ми глибоко переймаємося цим питанням. Ми глибоко переймаємося вашим і нашим майбутнім. І якщо іноді ми не погоджуємося, то наші розбіжності випливають із нашого глибокого занепокоєння щодо Європи, з якою ми пов’язані не лише економічно чи військово. Ми пов’язані духовно і культурно. Ми хочемо, щоб Європа була сильною. Ми віримо, що Європа повинна вижити, тому що дві великі війни минулого століття служать для нас постійним нагадуванням історії про те, що зрештою наша доля є і завжди буде пов'язана з вашою.

Жорстока логіка останніх чотирьох років продовжиться і в 2026 році, якщо не відбудеться значного прориву в технології, тактиці чи стратегії, який змінить глибокі, близькі та тилові аспекти загальної динаміки бойових дій. Єдине, що ще може істотно змінити хід війни, – це значна зміна політичної волі в Києві чи Москві.

росія може підтримувати наступальні операції протягом багатьох років, якщо збереже поточну мобілізацію і не дозволить Україні збільшити щомісячні втрати. Тактична майстерність України може завдати росії значних збитків, але не може повністю компенсувати асиметрію в людських ресурсах і промисловому потенціалі.

У найближчі тижні росія продовжить тиск у районі Покровська і готуватиметься до весняних наступальних операцій, метою яких є захоплення решти Донбасу російськими військами. Підтримка російських зусиль, спрямованих на виведення українських стратегічних резервів, підтримання ілюзії неминучої перемоги росії та захоплення невеликих ділянок території, продовжуватиметься на півдні та північному сході України. Мені здається очевидним, що без фундаментальних змін у військовому балансі або значного розширення військової та економічної підтримки з боку Заходу війна між Україною та росією триватиме, незважаючи на штучні дипломатичні терміни, які періодично встановлює Вашингтон.

Бажання адміністрації Трампа, щоб Україна пішла на територіальні поступки, навряд чи може гарантувати довгострокову і стабільну угоду про припинення війни. Як зазначив Зеленський у своїй промові в Мюнхені цього тижня, "було б ілюзією вірити, що цю війну можна надійно закінчити, розділивши Україну – так само, як було ілюзією вірити, що жертва Чехословаччиною врятує Європу від більшої війни".

Для того, щоб знайти довгострокове і справедливе вирішення цієї війни, необхідне інше рішення. Але на даний момент важко уявити, яким може бути це рішення.

Джерело