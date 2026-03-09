Мера Стамбула судять за корупцію: йому загрожує до 2000 років

Йому і ще понад 400 чиновників постали перед судом у Селімбрії.

У Туреччині розпочався судовий процес над мером Стамбула Екрем Імамоглу та ще 406 посадовцями мерії, яких звинувачують у корупції.

Про це повідомляє щоденна газета Hurriyet.

Суд відбувається у Селімбрії, поруч із в’язницею, де утримуються фігуранти. Серед підозрюваних - син і батько Імамоглу; 107 осіб наразі перебувають під вартою.

На засідання прийшли родичі підсудних, депутати, мери та лідери опозиційної CHP, зокрема Озгюр Озель. Під час процесу сталася суперечка між Імамоглу і суддею - мер підійшов до стійки відповідача без дозволу, суддя пригрозив його видалити з зали.

Адвокати Імамоглу подали клопотання про відвід судді через упередженість.

Нагадаємо, Імамоглу це головний політичний суперник президента Реджеп Таїп Ердоган. Він перебуває у в’язниці з березня 2025 року; йому загрожує покарання до 2352 років ув’язнення.

Влітку минулого року у Туреччині через підозри в корупції заарештували 40 осіб. Серед затриманих є мер стамбульського району Бейоглу.