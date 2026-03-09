Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Мера Стамбула судять за корупцію: йому загрожує до 2000 років

09 березня 2026, 18:55
Мера Стамбула судять за корупцію: йому загрожує до 2000 років
Стамбул. Фото: visit2istanbul.com
Йому і ще понад 400 чиновників постали перед судом у Селімбрії.

У Туреччині розпочався судовий процес над мером Стамбула Екрем Імамоглу та ще 406 посадовцями мерії, яких звинувачують у корупції. 

Про це повідомляє щоденна газета  Hurriyet.

Суд відбувається у Селімбрії, поруч із в’язницею, де утримуються фігуранти. Серед підозрюваних - син і батько Імамоглу; 107 осіб наразі перебувають під вартою.

На засідання прийшли родичі підсудних, депутати, мери та лідери опозиційної CHP, зокрема Озгюр Озель. Під час процесу сталася суперечка між Імамоглу і суддею - мер підійшов до стійки відповідача без дозволу, суддя пригрозив його видалити з зали.

Адвокати Імамоглу подали клопотання про відвід судді через упередженість.

Нагадаємо, Імамоглу це головний політичний суперник президента Реджеп Таїп Ердоган. Він перебуває у в’язниці з березня 2025 року; йому загрожує покарання до 2352 років ув’язнення.

Влітку минулого року у Туреччині через підозри в корупції заарештували 40 осіб. Серед затриманих є мер стамбульського району Бейоглу.

 

ТуреччинаСтамбулмерсуд

Останні матеріали

Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Політика
Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Переклад iPress – 09 березня 2026, 17:00
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Політика
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 березня 2026, 12:40
Тиждень, коли Україна підтримала США. США натомість підтримали росію – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень, коли Україна підтримала США. США натомість підтримали росію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 березня 2026, 09:20
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 15:42
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Політика
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Переклад iPress – 06 березня 2026, 12:58
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Політика
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 07:58
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Політика
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Переклад iPress – 05 березня 2026, 15:49
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Політика
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Переклад iPress – 05 березня 2026, 12:54
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється