Як відомо, на півночі острова знаходиться невизнана Турецька Республіка Північного Кіпру.

Туреччина розглядає можливість розміщення винищувачів F-16 на Кіпрі у зв’язку з нещодавніми обстрілами острова Іраном.

Про це повідомило Reuters джерело в Міністерстві оборони країни в суботу.

За словами співрозмовника, цей крок є одним із варіантів, що розглядаються в межах поетапного планування для забезпечення безпеки невизнаної турецької держави на півночі острова — Турецької Республіки Північного Кіпру — на тлі поширення конфлікту в регіоні.

Нагадаємо, що Кіпр фактично поділений на дві частини: міжнародно визнану Республіку Кіпр на півдні (населяють переважно греко-кіпріоти) та самопроголошену Турецьку Республіку Північного Кіпру на півночі (населяють переважно турко-кіпріоти), яку визнає лише Туреччина. Між ними проходить буферна зона ООН.