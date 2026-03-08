Українській біатлоністці зробили зауваження через сережки з надписом Stop War на Паралімпіаді-2026

Наступного дня парабіатлоністка вийшла в інших патріотичних сережках.

Українська парабіатлоністка Олександра Кононова розповіла, що отримала зауваження від представників Міжнародного паралімпійського комітету через надіті на перегони сережки з написом Stop War.

Кононова виборола дві нагороди на Паралімпійських іграх-2026. Спершу українка стала переможницею в парабіатлонному спринті в класі стоячи, а згодом виборола бронзу в індивідуальних перегонах.

Після завершення змагань Кононова розповіла про зауваження від організаторів змагань, яке стосувалося її сережок із написом Stop War. У них українка змагалась у стартовий день змагань. Наступного дня парабіатлоністка вийшла в інших патріотичних сережках.

"Сказали, що за регламентом не дозволений напис Stop War на сережках, хоча я в них бігла. Я себе почуваю комфортно, бо була готова до того, що зроблять зауваження. Це мій стан такий душевний, коли я надіваю патріотичні сережки, одяг, форму, прапор. Для мене це багато чого означає, я задля цього живу, задля цього працюю. Це те, що мене надихає у спорті: моя держава, гімн, прапор. Це усе зі мною", — розповіла Кононова.