У повітряному бою загинув полковник Олександр Довгач

Він виконав завдання ціною власного життя.

Командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України Олександр Довгач загинув на Східному напрямку під час виконання бойового завдання.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ на Facebook-сторінці.

"Сьогодні вдень, 9 березня 2026 року, в умовах значної переваги повітряного противника та потужної протидії ворожих систем ППО, загинув полковник Олександр Довгач – командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України. Він вкотре виконав бойове завдання, на жаль, ціною власного життя", – йдеться у дописі.

У Повітряних силах відзначають, що Довгач був не лише командиром, а й справжнім лідером та бойовим льотчиком. Під його керівництвом бригада завдавала точних ударів по ворогу з перших днів повномасштабного вторгнення.

Командир здійснив сотні бойових вильотів, уражаючи пункти управління, техніку та засоби зв'язку ворога, забезпечував прикриття ударної та бомбардувальної авіації, знищував ворожі дрони й ракети. Боровся на Київщині, Харківщині, Херсонщині та на острові Зміїний.

"Першим ішов у бій, брав на себе найризикованіші завдання та надихав підлеглих на сміливі й рішучі дії", – наголошують у Повітряних силах.

Обставини загибелі полковника Довгача наразі встановлюються.