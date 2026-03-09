Сини Трампа інвестують у дрони з українськими технологіями – WSJ

Компанія Powerus планує придбати українські безпілотники та продавати їх Пентагону.

Сини чинного президента США Дональд Трамп-молодший і Ерік Трамп інвестують у компанію Powerus, яка веде переговори про придбання українських виробників безпілотників або ліцензування їхніх технологій для виробництва дронів під американським брендом.

Про це йдеться в матеріалі газети The Wall Street Journal.

Співзасновник Powerus Бретт Великович, ветеран Сил спеціальних операцій США, зазначив, що проєкт орієнтований на зростаючий попит з боку Пентагону. Це пов'язано із забороною на поставки нових китайських дронів до США та планами Пентагону закупити сотні тисяч безпілотників до 2027 року на суму близько 1,1 млрд доларів.

За останні шість місяців Powerus придбала три невеликі компанії і продає повітряні та морські дрони. Компанія планує виробляти понад 10 000 безпілотників на місяць.

Powerus зареєстрована у Флориді та планує вийти на Nasdaq через зворотне злиття з холдингом Aureus Greenway Holdings. Серед інвесторів угоди – пов'язана з родиною Трампа інвесткомпанія American Ventures.

У проєкті також бере участь виробник комплектуючих для дронів Unusual Machines, де Дональд Трамп-молодший є акціонером. Компанія вже має замовлення від Пентагону на 3 600 двигунів для безпілотників, а в майбутньому обсяг може зрости до десятків тисяч одиниць.

Іншими партнерами угоди є інвестбанк Dominari Securities, підтримуваний братами Трамп, та південнокорейський фонд Corporate Governance Improvement Fund, який інвестував близько 50 млн доларів.