росія заявила про рекордні 754 українські дрони за добу

У Міноборони рф кажуть, що це рекордна атака безпілотників від початку війни.

У небі над росією та окупованим Кримом за добу зафіксували рекордну кількість українських безпілотників.

За даними російського Міноборони, йдеться про 754 БпЛА.

Протягом 8 березня відомство у своєму Telegram-каналі неодноразово повідомляло про хвилі атак дронів у різних регіонах країни. Загалом за цей день російська сторона заявила про нібито знищення 621 безпілотника.

Водночас уже вранці 9 березня Міноборони рф повідомило російським медіа, що кількість збитих дронів нібито зросла до 754. Тож ця атака стала найбільшою за кількістю БпЛА, які, за твердженням російської сторони, діяли над її територією.

Найінтенсивніші атаки, за повідомленнями російських військових, фіксували у Брянській області, Краснодарському краї, Тульській та Бєлгородській областях, а також в окупованому Криму.

За оприлюдненими даними, найбільше безпілотників нібито збили над Брянською областю – 235. Ще 78 дронів зафіксували над окупованим Кримом, 61 – у Краснодарському краї, 48 – у Тульській області та 41 – у Бєлгородській.

Крім того, дрони нібито помічали у Рязанській, Астраханській, Калузькій, Курській, Ростовській та інших областях рф, а також над акваторіями Чорного й Азовського морів. У районі москви російська сторона заявила про 14 безпілотників.

Рекордна кількість дронів, які, за твердженням рф, діяли одночасно над її територією, може свідчити про значне нарощування виробництва ударних безпілотників для Сил оборони України.

Зокрема, раніше українські ударні дрони ''Лютий'' атакували російський хімічний завод у Кірово-Чепецьку Кіровської області.