МЗС заявило про тортури українських інкасаторів в Угорщині

Затриманих українців тримали в кайданках і не допускали до них консула.

Міністерство закордонних справ України оприлюднило нові деталі щодо утримання українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині. У відомстві заявляють про фізичний і психологічний тиск, а також про порушення міжнародного права з боку угорських спецслужб.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

За даними дипломатів, українців формально визнали свідками у справі, однак під час перевезення їх тримали із зав'язаними очима та в кайданках. У МЗС наголошують, що такі дії можуть підпадати під визначення тортур відповідно до Європейської конвенції з прав людини.

Під час затримання в інкасаторів вилучили особисті речі, зокрема мобільні телефони. Через це вони не могли повідомити родичів або роботодавця про своє місцеперебування. Більшість вилучених речей українцям так і не повернули.

Один із затриманих, який хворіє на цукровий діабет, під час утримання відчув різке погіршення самопочуття. За інформацією МЗС, медичну допомогу йому надали лише після втрати свідомості. Після ін'єкції препарату у чоловіка різко підвищився рівень цукру в крові та розвинулася гіпертонія, через що його довелося госпіталізувати.

Крім того, затриманим не дозволили давати свідчення українською мовою – допити проводили російською.

Українцям також не надали можливості скористатися послугами адвоката та не допустили до них консула, попри офіційні запити посольства.

Представники угорських спецслужб спершу погоджували присутність консула під час слідчих дій, однак згодом надавали неправдиву інформацію про місцеперебування затриманих.

У зовнішньополітичному відомстві наголошують, що такі дії порушують міжнародні зобов'язання Угорщини, зокрема Європейську конвенції з прав людини та Віденську конвенцію про консульські зносини.

У МЗС України вимагають притягнути до відповідальності всіх причетних до викрадення українських громадян, незаконного утримання, тиску, відмови в доступі до консульської допомоги та медикаментів, а також до зникнення майна і цінностей АТ "Ощадбанк".

Нагадаємо, що днями Угорщина передала Україні затриманих інкасаторів.