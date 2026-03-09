11 країн звернулися до України за безпековою підтримкою
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже отримала 11 запитів від сусідніх із Іраном країн, США та держав Європи щодо безпекової підтримки.
Про це Зеленський написав у Telegram-каналі.
"Станом на сьогодні є 11 запитів від країн, зацікавлених у нашому досвіді захисту життя, перехоплювачах, системах РЕБ та тренуваннях", - ідеться у дописі.
Зеленський повідомив, що під час Ставки 9 березня обговорювали дестабілізацію через війну в Ірані, ризики для глобальних ринків і регіональних партнерів України.
"Ми готові допомагати партнерам як у захисті від дронів і ракет, так і в завданні ударів по виробництвах зброї режимів-агресорів", - додав він.
Президент наголосив, що РНБО, Генштаб і Сили оборони визначать, на які запити можна відповісти, не знижуючи власні оборонні можливості.
Ми також писали, що Україна направила експертів з дронів на Близький Схід.