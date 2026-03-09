11 країн звернулися до України за безпековою підтримкою

Київ готовий допомогти партнерам через війну в Ірані.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже отримала 11 запитів від сусідніх із Іраном країн, США та держав Європи щодо безпекової підтримки.

Про це Зеленський написав у Telegram-каналі.

"Станом на сьогодні є 11 запитів від країн, зацікавлених у нашому досвіді захисту життя, перехоплювачах, системах РЕБ та тренуваннях", - ідеться у дописі.

Зеленський повідомив, що під час Ставки 9 березня обговорювали дестабілізацію через війну в Ірані, ризики для глобальних ринків і регіональних партнерів України.

"Ми готові допомагати партнерам як у захисті від дронів і ракет, так і в завданні ударів по виробництвах зброї режимів-агресорів", - додав він.

Президент наголосив, що РНБО, Генштаб і Сили оборони визначать, на які запити можна відповісти, не знижуючи власні оборонні можливості.

