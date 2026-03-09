Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна створює балістичні ракети дальністю до 800 км

09 березня 2026, 21:17
Україна створює балістичні ракети дальністю до 800 км
Фото: з вільного доступу
Нові ракети можуть перевершити ATACMS за деякими характеристиками та будуть дешевшими у виробництві.

Українські балістичні ракети FP-7 та FP-9, які розробляє компанія Fire Point, можуть стати аналогом американських ATACMS, але при цьому коштуватимуть щонайменше вдвічі дешевше.

Про це в інтерв’ю Армія TV заявив головний конструктор і співзасновник компанії Денис Штіллерман.

За його словами, ракета FP-7 уже пройшла випробування і здатна уражати цілі на відстані до кількох сотень кілометрів. Водночас більш далекобійна FP-9 перебуває на етапі підготовки до тестів — її заявлена дальність становитиме до 800 км.

Розробники наголошують, що ключова мета проєкту - максимально знизити вартість виробництва ракет, щоб їх можна було випускати у великих обсягах.

"Це буде аналог ATACMS, можливо навіть із більшою бойовою частиною. Але коштуватиме щонайменше вдвічі дешевше", - зазначив Штіллерман.

Очікується, що ракети запускатимуть із мобільних пускових установок, замаскованих під звичайні вантажівки, що ускладнить їх виявлення. За словами розробників, розгортання комплексу може займати близько 15 хвилин.

Раніше, 27 лютого, Штіллерман показав випробування ракети FP-7.

За оприлюдненими характеристиками, вона має: дальність польоту до 200 км, бойову частину 150 кг, максимальну швидкість 1500 м/с, середню швидкість 800 м/с, відхилення від цілі близько 14 метрів, а максимальний час польоту до 250 секунд.

 

