Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Київ викликав посла Угорщини через затриманих українців

09 березня 2026, 21:32
Київ викликав посла Угорщини через затриманих українців
Фото: unian.ua
У Міністерство закордонних справ України заявили про психологічний тиск та недопуск консулів.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини в Україні Антал Гейзер та висловило йому рішучий протест через дії угорської сторони щодо затриманих українських інкасаторів.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

У МЗС заявили, що Угорщина порушила низку міжнародно-правових зобов’язань, зокрема Європейська конвенція з прав людини, Віденська конвенція про консульські зносини та українсько-угорську консульську конвенцію. 

Йдеться про поводження з громадянами України, яких було затримано під час перевезення грошей і цінностей між Відень та Київ.

У відомстві наголосили на неприйнятності застосування до українських громадян заходів залякування, психологічного тиску та надмірної сили.

"До угорської сторони було доведено позицію про неприйнятність застосування до українських громадян заходів залякування та психологічного тиску, а також щодо надмірного застосування сили", - йдеться у заяві.

Крім того, українська сторона звернула увагу, що попри офіційний запит, направлений дипломатичними каналами, консульським посадовцям України не надали доступу до затриманих. 

У МЗС підкреслили, що це є грубим порушенням міжнародних зобов’язань Угорщини.

Сьогодні, 9 березня, стало відомо, що МЗС заявило про тортури українських інкасаторів в Угорщині.

 
УгорщиниУкраїнаМЗС

Останні матеріали

Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Політика
Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Переклад iPress – 09 березня 2026, 17:00
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Політика
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 березня 2026, 12:40
Тиждень, коли Україна підтримала США. США натомість підтримали росію – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень, коли Україна підтримала США. США натомість підтримали росію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 березня 2026, 09:20
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 15:42
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Політика
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Переклад iPress – 06 березня 2026, 12:58
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Політика
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 07:58
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Політика
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Переклад iPress – 05 березня 2026, 15:49
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Політика
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Переклад iPress – 05 березня 2026, 12:54
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється