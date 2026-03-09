Київ викликав посла Угорщини через затриманих українців

У Міністерство закордонних справ України заявили про психологічний тиск та недопуск консулів.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини в Україні Антал Гейзер та висловило йому рішучий протест через дії угорської сторони щодо затриманих українських інкасаторів.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

У МЗС заявили, що Угорщина порушила низку міжнародно-правових зобов’язань, зокрема Європейська конвенція з прав людини, Віденська конвенція про консульські зносини та українсько-угорську консульську конвенцію.

Йдеться про поводження з громадянами України, яких було затримано під час перевезення грошей і цінностей між Відень та Київ.

У відомстві наголосили на неприйнятності застосування до українських громадян заходів залякування, психологічного тиску та надмірної сили.

"До угорської сторони було доведено позицію про неприйнятність застосування до українських громадян заходів залякування та психологічного тиску, а також щодо надмірного застосування сили", - йдеться у заяві.

Крім того, українська сторона звернула увагу, що попри офіційний запит, направлений дипломатичними каналами, консульським посадовцям України не надали доступу до затриманих.

У МЗС підкреслили, що це є грубим порушенням міжнародних зобов’язань Угорщини.

Сьогодні, 9 березня, стало відомо, що МЗС заявило про тортури українських інкасаторів в Угорщині.