Віткофф і Кушнер скасували візит до Ізраїлю

Причиною називають розбіжності через удари Ізраїлю по іранських об’єктах.

Американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер несподівано скасували свій запланований візит до Ізраїль.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Офіційні представники США та Ізраїлю не пояснили причини скасування, проте джерела видання вказують на розбіжності через удари ізраїльської армії по іранських нафтових об’єктах у суботу, 7 березня. Американських чиновників у Вашингтоні здивував масштаб операції.

Конфлікт на Близькому Сході загострився після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого. Мета операції це стримування ядерної програми Тегерана та знищення його ракетного потенціалу.

Війна вже впливає на світову економіку: станом на 9 березня рух суден через Ормузьку протоку скоротився приблизно на 90%.

Через неї проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти та СПГ, майже половина імпорту нафти в Азію та чверть світових поставок скрапленого газу.