G7 готова використати стратегічні запаси нафти

09 березня 2026, 19:47
G7 готова використати стратегічні запаси нафти
Міністри фінансів країн "сімки" заявили про готовність підтримати світові поставки енергоносіїв через конфлікт на Близькому Сході.

Міністри фінансів країн "Групи семи" (G7) заявили, що готові вжити будь-яких необхідних заходів для підтримки світових поставок енергоносіїв через війну на Близькому Сході, включно з використанням стратегічних запасів нафти.

Як повідомляє агентство Bloomberg, міністри наголосили, що продовжать уважно стежити за розвитком подій на енергетичних ринках і, за потреби, збиратися для обміну інформацією та координації дій.

"Ми готові вжити необхідних заходів, включаючи підтримку світових поставок енергоносіїв, наприклад, випуск стратегічних запасів", - йдеться у заяві країн «сімки».

Зустріч G7 відбулася у понеділок у віртуальному форматі. Міністри обговорили конфлікт на Близькому Сході, його вплив на регіональну стабільність, глобальні економічні умови та фінансові ринки, а також наголосили на важливості безпечних торговельних шляхів.

До дискусії долучилися також глави Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Організації економічного співробітництва та розвитку та Міжнародного енергетичного агентства.

До складу G7 входять США, Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Японія. У зустрічах групи регулярно бере участь також Європейський Союз, хоча формально він не є членом «сімки».

У ЄС повідомили, що станом на зараз у країнах-членах немає надзвичайної ситуації з забезпеченням нафтою через бойові дії на Близькому Сході.

 
