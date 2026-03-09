Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Країни Близького Сходу за кілька днів використали більше ракет Patriot, ніж Україна за всю війну

09 березня 2026, 10:34
Країни Близького Сходу за кілька днів використали більше ракет Patriot, ніж Україна за всю війну
джерело slovoidilo
2025 року росія провела 2000 ракетних атак по Україні, випустивши 900 балістичних ракет.

За час повномасштабної війни рф проти України, Київ отримав лише 600 новітніх ракет до ЗРК Patriot.

Про це заявив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, пише The New York Times.

Тоді як за словами президента Володимира Зеленського та європейського комісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса, за перші кілька днів війни в Ірані минулого тижня країни Близького Сходу використали понад 800 ракет до Patriot. Таким чином вони намагалися протидіяти понад 2000 іранським дронам-камікадзе та понад 500 балістичним ракетам.

Кубілюс також зазначав, що 2025 року росія провела 2000 ракетних атак по Україні, випустивши 900 балістичних ракет. І для перехоплення цих цілей потрібна велика кількість ППО. При цьому темпи виробництва ракет PAC-3 компанією Lockheed Martin в 2025 році склали 600 одиниць. Він наголосив, що американці не зможуть поставити достатню кількість цих ракет країнам Перської затоки, їхній власній армії, а також Україні.

Правда за словами Зеленського, наразі бойові дії на Близькому Сході не вплинули на постачання зброї для України в межах програми PURL і вона працює, як і раніше.

Аби пом’якшити питання поставок зброї, Київ запропонував обміняти свої безпілотники-перехоплювачі країнам Близького Сходу на потужніші системи, необхідні Україні для боротьби з російськими балістичними ракетами. Україна також заявила, що допоможе країнам Близького Сходу в обмін на дипломатичну допомогу в підштовхуванні росії до припинення вогню. Зеленський зазначив, що деякі країни Близького Сходу мають «дуже міцні відносини з росією».

Нагадаємо, Україна вже направила команду експертів з дронів та безпілотники-перехоплювачі для захисту військових баз США у Йорданії. До того ж на Близький Схід має вирушити ще одна команда українців.

Близький СхідPatriotвійна в УкраїніВолодимир Зеленський

