Сенатор Ліндсі Грем закликав Ізраїль не атакувати нафтову інфраструктуру Ірану

Грем закликав Ізраїль бути "обережними у виборі цілей".

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав Ізраїль не завдавати ударів по нафтовій інфраструктурі Ірану.

Про це він написав у соцмережі Х.

Грем заявив, що Ізраїль продемонстрували дивовижну здатність до руйнування кривавого режиму в Ірані.

"Америка дуже вдячна їм за це. Однак незабаром настане день, коли іранський народ сам буде вирішувати свою долю, а не вбивчий режим аятол", – наголосив він.

Відтак у зв’язку з цим, Грем закликав Ізраїль бути "обережними у виборі цілей".

"Наша мета – звільнити іранський народ таким чином, щоб не позбавити його шансу почати нове, краще життя після падіння цього режиму. Нафтова економіка Ірану буде мати важливе значення для досягнення цієї мети", – додав американський сенатор.

Нагадаємо, спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та радник Джаред Кушнер планують терміново прибути до Ізраїлю 10 березня. Зокрема, візит відбувається після розбіжностей між Ізраїлем та США щодо ізраїльських ударів по нафтових об’єктах Ірану.