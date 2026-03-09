Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сенатор Ліндсі Грем закликав Ізраїль не атакувати нафтову інфраструктуру Ірану

09 березня 2026, 11:36
Сенатор Ліндсі Грем закликав Ізраїль не атакувати нафтову інфраструктуру Ірану
Грем закликав Ізраїль бути "обережними у виборі цілей".

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав Ізраїль не завдавати ударів по нафтовій інфраструктурі Ірану.

Про це він написав у соцмережі Х.

Грем заявив, що Ізраїль продемонстрували дивовижну здатність до руйнування кривавого режиму в Ірані. 

"Америка дуже вдячна їм за це. Однак незабаром настане день, коли іранський народ сам буде вирішувати свою долю, а не вбивчий режим аятол", – наголосив він.

Відтак у зв’язку з цим, Грем закликав Ізраїль бути "обережними у виборі цілей". 

"Наша мета – звільнити іранський народ таким чином, щоб не позбавити його шансу почати нове, краще життя після падіння цього режиму. Нафтова економіка Ірану буде мати важливе значення для досягнення цієї мети", – додав американський сенатор.

Нагадаємо, спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та радник Джаред Кушнер планують терміново прибути до Ізраїлю 10 березня. Зокрема, візит відбувається після розбіжностей між Ізраїлем та США щодо ізраїльських ударів по нафтових об’єктах Ірану.

СШАІзраїльІраннафтаЛіндсі Грем

Останні матеріали

Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Політика
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 березня 2026, 12:40
Тиждень, коли Україна підтримала США. США натомість підтримали росію – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень, коли Україна підтримала США. США натомість підтримали росію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 березня 2026, 09:20
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 15:42
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Політика
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Переклад iPress – 06 березня 2026, 12:58
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Політика
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 07:58
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Політика
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Переклад iPress – 05 березня 2026, 15:49
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Політика
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Переклад iPress – 05 березня 2026, 12:54
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Cуспільство
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 березня 2026, 08:35
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється