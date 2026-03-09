Прем'єр Нідерландів закликає прискорити спецтрибунал за агресію рф

Він наголосив на важливості швидкого запуску трибуналу для притягнення воєнних злочинців до відповідальності.

Прем'єр-міністр Нідерланди Роб Єттен наголосив на необхідності пришвидшити процес створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії росії.

Про це він заявив в інтерв'ю "Європейській правді".

Єттен відповідав на запитання про затримки у процесі створення трибуналу саме з боку Нідерландів, де раніше заявляли, що його запустять лише після 2028 року. Прем'єр зазначив, що підготовча група вже працює над деталями організації трибуналу.

"Надзвичайно важливо прискорити цей процес. Саме про це я сьогодні говорив із президентом Володимиром Зеленським. Обговорювали, що Нідерланди можуть зробити, щоб просуватися вперед у цьому дуже важливому питанні", – сказав Єттен.

Він також згадав зустрічі з колишніми військовополоненими та дітьми, яких раніше викрали, але вже повернули в Україну.

"Їхні історії підкреслюють важливість притягнення до відповідальності всіх воєнних злочинців", – додав очільник нідерландського уряду.

Водночас Єттен обережно висловився щодо закликів України завершити організаційні питання трибуналу вже цього року.

"Нам важливо детально опрацювати, як саме може функціонувати трибунал, яке його розташування буде оптимальним у Нідерландах і як забезпечити участь інших держав Ради Європи. Це дозволить розпочати його роботу якнайшвидше", – зазначив політик.

Нагадаємо, угоду про створення Спецтрибуналу підписали у червні 2025 року.