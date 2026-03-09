Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Прем'єр Нідерландів закликає прискорити спецтрибунал за агресію рф

09 березня 2026, 17:42
Прем'єр Нідерландів закликає прискорити спецтрибунал за агресію рф
Фото: yvu.com.ua
Він наголосив на важливості швидкого запуску трибуналу для притягнення воєнних злочинців до відповідальності.

Прем'єр-міністр Нідерланди Роб Єттен наголосив на необхідності пришвидшити процес створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії росії. 

Про це він заявив в інтерв'ю "Європейській правді".

Єттен відповідав на запитання про затримки у процесі створення трибуналу саме з боку Нідерландів, де раніше заявляли, що його запустять лише після 2028 року. Прем'єр зазначив, що підготовча група вже працює над деталями організації трибуналу.

"Надзвичайно важливо прискорити цей процес. Саме про це я сьогодні говорив із президентом Володимиром Зеленським. Обговорювали, що Нідерланди можуть зробити, щоб просуватися вперед у цьому дуже важливому питанні", – сказав Єттен.

Він також згадав зустрічі з колишніми військовополоненими та дітьми, яких раніше викрали, але вже повернули в Україну. 

"Їхні історії підкреслюють важливість притягнення до відповідальності всіх воєнних злочинців", – додав очільник нідерландського уряду.

Водночас Єттен обережно висловився щодо закликів України завершити організаційні питання трибуналу вже цього року. 

"Нам важливо детально опрацювати, як саме може функціонувати трибунал, яке його розташування буде оптимальним у Нідерландах і як забезпечити участь інших держав Ради Європи. Це дозволить розпочати його роботу якнайшвидше", – зазначив політик. 

Нагадаємо, угоду про створення Спецтрибуналу підписали у червні 2025 року.

РосіяНідерландивійнаспецтрибунал

Останні матеріали

Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Політика
Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Переклад iPress – 09 березня 2026, 17:00
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Політика
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 березня 2026, 12:40
Тиждень, коли Україна підтримала США. США натомість підтримали росію – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень, коли Україна підтримала США. США натомість підтримали росію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 березня 2026, 09:20
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 15:42
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Політика
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Переклад iPress – 06 березня 2026, 12:58
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Політика
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 07:58
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Політика
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Переклад iPress – 05 березня 2026, 15:49
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Політика
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Переклад iPress – 05 березня 2026, 12:54
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється