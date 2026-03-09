Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі

Майже 10% світового імпорту зброї припадає на Україну.

Україна посіла перше місце у світі за імпортом озброєнь у 2021–2025 роках. Водночас експорт російської зброї за цей період скоротився майже втричі.

Про це свідчать дані Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), оприлюднені 9 березня.

За оцінками аналітиків, упродовж останніх п'яти років на Україну припало 9,7% світового імпорту озброєнь. Це найвищий показник серед усіх країн. У рейтингу найбільших імпортерів далі розташувалися Індія, Саудівська Аравія, Катар та Пакістан.

Після початку повномасштабної війни у лютому 2022 року Україна отримала військову допомогу щонайменше від 36 держав. Найбільшими постачальниками стали США – 41% усіх поставок, Німеччина – 14% та Польща – 9,4%.

У SIPRI зазначають, що у 2025 році обсяги поставок дещо зменшилися порівняно з піковими 2023–2024 роками. Серед причин – скорочення допомоги з боку США та підвищений рівень секретності щодо передачі окремих видів озброєнь.

Водночас 25 країн уклали угоди зі США про закупівлю ракет протиповітряної оборони та авіаційних бомб для подальшої передачі Україні.

На світовому ринку експорту озброєнь у 2021–2025 роках лідерами залишаються США, Франція, росія, Німеччина та Китай – разом вони забезпечили близько 70% глобальних поставок.

Водночас роль Німеччини на ринку зросла: країна обійшла Китай і стала четвертим найбільшим експортером зброї. Приблизно 24% німецьких поставок за цей період було спрямовано саме в Україну.

Натомість рф стрімко втрачає позиції одного з головних продавців озброєнь. Її частка на світовому ринку експорту скоротилася з 21% у 2016–2020 роках до 6,8% у 2021–2025 роках.

Аналітики пояснюють це тим, що значну частину виробленої техніки росія змушена використовувати для забезпечення власної армії у війні проти України, а також впливом міжнародних санкцій.

Наразі російський експорт здебільшого обмежується поставками до Індії, Китаю та білорусі, однак загальна тенденція свідчить про безпрецедентне падіння впливу москви на світовому ринку озброєнь.