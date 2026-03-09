Іран знову запустив балістичну ракету у бік Туреччини: НАТО збило

Ракету перехопили сили ППО, а її уламки впали в районі Газіантепа.

У понеділок, 9 березня, Іран здійснив запуск балістичної ракети у напрямку Туреччини. Повітряну ціль перехопили сили протиповітряної та протиракетної оборони.

Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини.

За даними відомства, ракету, запущену з території Ірану, було знищено у повітряному просторі Туреччини системами ППО і ПРО НАТО, розгорнутими у Східному Середземномор'ї.

Після перехоплення уламки ракети впали на відкритій місцевості в районі міста Газіантеп. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

"Ми вкотре наголошуємо, що всі необхідні кроки будуть рішуче і без зволікань вжиті у відповідь на будь-яку загрозу, спрямовану проти території та повітряного простору нашої країни", – заявили у відомстві.

У турецькому Міноборони наголосили на важливості підтримання добросусідських відносин і збереження регіональної стабільності. Водночас в Анкарі підкреслили, що країна готова рішуче реагувати на будь-які загрози своїй території та повітряному простору.

Лише кілька днів тому ми писали, що Іран заперечив запуск ракети в напрямку Туреччини.