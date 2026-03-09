Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна переходить на автономні дрони для захисту від масованих атак – Forbes

09 березня 2026, 14:49
image: afp
Один постріл з системи Patriot може коштувати мільйони доларів, тоді як ліквідація цілі за допомогою зенітного дрона обійдеться у десятки тисяч.

Україна працює над створенням автономних дронів-перехоплювачів, здатних ефективно знищувати ворожі цілі за значно нижчою ціною, ніж традиційні ракети для ППО.

За даними Forbes, один постріл з системи Patriot може коштувати мільйони доларів, тоді як ліквідація цілі за допомогою зенітного дрона обійдеться у десятки тисяч.

Як зазначають експерти, масштабні хвилі атак ворога можуть виснажити навіть великі запаси традиційних систем ППО. Саме тому автономні дрони, які можна запускати роями і які здатні полювати на ціль при мінімальному втручанні оператора, є важливим доповненням багатошарової системи оборони.

Генеральна директорка Dignitas Ukraine Люба Шипович підкреслила, що автономність дронів-перехоплювачів критична для їхньої ефективності. "Не можна очікувати, що під час масованого удару буде 700 операторів для 700 безпілотників. ШІ дозволяє запускати рої дронів без цього обмеження", — зазначила вона.

Водночас автономізація не усуває всіх викликів. Президент Defense Tech for Ukraine Джонатан Ліпперт наголосив, що підготовлені оператори залишаються необхідними для стратегування та командної роботи. Через російські засоби глушіння, які підробляють координати та порушують радіозв’язок, супутникова навігація може ставати недоступною, що ускладнює роботу дронів.

Генеральний директор і співзасновник Sine Engineering Андрій Чулик пояснив, що головні завдання — забезпечити роботу дронів навіть без GPS, підтримку зв’язку в умовах радіоперешкод та можливість автономного управління.

Таким чином, Україна поступово переходить до систем ППО, які потребують меншої кількості операторів і здатні ефективно діяти в умовах сучасної високотехнологічної війни.

війнадрониППОPatriot

