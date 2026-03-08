Ощадбанк вимагає від Угорщини повернути вилучене майно та валюту

Банк наголосив, що перевезення коштів і цінностей було законним і здійснювалось у межах міжнародної угоди.

"Ощадбанк", чиї два інкасаторські автомобілі із сімома працівниками були затримані 5 березня в Угорщині, вимагає повернути своє майно та цінності.

Про це повідомили на Facebook-сторінці банку.

Нагадаємо, увечері 6 березня Угорщина звільнила всіх сімох працівників "Ощадбанку", яких напередодні затримали нібито за підозрою у відмиванні грошей. Однак на території Угорщини все ще залишаються автівки та цінності "Ощадбанку".

У банку кажуть, що захист його прав у вирішенні цього інциденту полягатиме у двох напрямках: