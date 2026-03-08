Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ощадбанк вимагає від Угорщини повернути вилучене майно та валюту

08 березня 2026, 09:15
Ощадбанк вимагає від Угорщини повернути вилучене майно та валюту
Фото: з вільних джерел
Банк наголосив, що перевезення коштів і цінностей було законним і здійснювалось у межах міжнародної угоди.
"Ощадбанк", чиї два інкасаторські автомобілі із сімома працівниками були затримані 5 березня в Угорщині, вимагає повернути своє майно та цінності.
 
Про це повідомили на Facebook-сторінці банку.
 
Нагадаємо, увечері 6 березня Угорщина звільнила всіх сімох працівників "Ощадбанку", яких напередодні затримали нібито за підозрою у відмиванні грошей. Однак на території Угорщини все ще залишаються автівки та цінності "Ощадбанку".
 
У банку кажуть, що захист його прав у вирішенні цього інциденту полягатиме у двох напрямках:
  • Перший: оскарження обмежувальних заходів про можливість перебування на території ЄС, які були накладені на співробітників банку Угорщиною. Також буде розглянуто питання порушення прав співробітників банку під час їх затримання.
  • Другий: здійснення правових кроків для повернення майна банку — двох інкасаторських автомобілів і цінностей на суму 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.
 
В "Ощадбанку" наголосили, що абсолютно впевнені у законності своїх дій. Для додаткового підтвердження банк звернеться до однієї з провідних міжнародних компаній щодо проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин між всіма сторонами.

 

ОщадбанкУгорщина

Останні матеріали

Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 15:42
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Політика
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Переклад iPress – 06 березня 2026, 12:58
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Політика
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 07:58
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Політика
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Переклад iPress – 05 березня 2026, 15:49
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Політика
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Переклад iPress – 05 березня 2026, 12:54
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Cуспільство
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 березня 2026, 08:35
Чи
Політика
Чи "особливі відносини" мертві? Чому Трамп розвернувся проти Британії – The Times
Переклад iPress – 04 березня 2026, 15:14
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Політика
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Переклад iPress – 04 березня 2026, 12:49
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється