Ощадбанк вимагає від Угорщини повернути вилучене майно та валюту
08 березня 2026, 09:15
Банк наголосив, що перевезення коштів і цінностей було законним і здійснювалось у межах міжнародної угоди.
"Ощадбанк", чиї два інкасаторські автомобілі із сімома працівниками були затримані 5 березня в Угорщині, вимагає повернути своє майно та цінності.
Про це повідомили на Facebook-сторінці банку.
Нагадаємо, увечері 6 березня Угорщина звільнила всіх сімох працівників "Ощадбанку", яких напередодні затримали нібито за підозрою у відмиванні грошей. Однак на території Угорщини все ще залишаються автівки та цінності "Ощадбанку".
У банку кажуть, що захист його прав у вирішенні цього інциденту полягатиме у двох напрямках:
- Перший: оскарження обмежувальних заходів про можливість перебування на території ЄС, які були накладені на співробітників банку Угорщиною. Також буде розглянуто питання порушення прав співробітників банку під час їх затримання.
- Другий: здійснення правових кроків для повернення майна банку — двох інкасаторських автомобілів і цінностей на суму 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.
В "Ощадбанку" наголосили, що абсолютно впевнені у законності своїх дій. Для додаткового підтвердження банк звернеться до однієї з провідних міжнародних компаній щодо проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин між всіма сторонами.