В Осло пролунав вибух біля посольства США

Біля американського посольства в столиці Норвегії Осло 8 березня пролунав вибух.

Представник місцевої поліції Мікаель Деллемір заявив, що вибух стався біля входу до консульського відділу посольства.

Очевидці повідомили про гучний вибух поблизу території посольства близько 01:00 за місцевим часом. Одна зі свідків розповіла CNN, що була вдома, коли почула вибух, після чого побачила "хмару диму" з вікна.

"Я дивилася телевізор і почула гучний вибух, від якого затремтіла вся будівля. Після вибуху деякий час тривали пошуки, що викликало занепокоєння у мене та моїх друзів, але, здається, загроза минула", — додала вона.

Правоохоронців наразі шукають причетних до інциденту. Інших вибухових пристроїв поблизу не виявили.

CNN зазначає, що вибух стався в час посилення заходів безпеки в посольствах і консульствах США по всьому світу через американсько-ізраїльську операцію проти Ірану. Однак наразі невідомо, чи вибух в Осло якось пов’язаний з подіями на Близькому Сході.