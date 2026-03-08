В Осло пролунав вибух біля посольства США
08 березня 2026, 10:17
Фото: Getty Images
У поліції кажуть, що він завдав незначних пошкоджень.
Біля американського посольства в столиці Норвегії Осло 8 березня пролунав вибух.
Про це пише CNN.
Представник місцевої поліції Мікаель Деллемір заявив, що вибух стався біля входу до консульського відділу посольства.
Очевидці повідомили про гучний вибух поблизу території посольства близько 01:00 за місцевим часом. Одна зі свідків розповіла CNN, що була вдома, коли почула вибух, після чого побачила "хмару диму" з вікна.
"Я дивилася телевізор і почула гучний вибух, від якого затремтіла вся будівля. Після вибуху деякий час тривали пошуки, що викликало занепокоєння у мене та моїх друзів, але, здається, загроза минула", — додала вона.
Правоохоронців наразі шукають причетних до інциденту. Інших вибухових пристроїв поблизу не виявили.
CNN зазначає, що вибух стався в час посилення заходів безпеки в посольствах і консульствах США по всьому світу через американсько-ізраїльську операцію проти Ірану. Однак наразі невідомо, чи вибух в Осло якось пов’язаний з подіями на Близькому Сході.