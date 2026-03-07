Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У США підозрюють китайських хакерів у зламі внутрішньої мережі ФБР — WSJ

07 березня 2026, 20:31
У США підозрюють китайських хакерів у зламі внутрішньої мережі ФБР — WSJ
ФБР заявляє, що виявило й усунуло підозрілу активність у своїх мережах.

Слідчі США вважають, що хакери, підтримувані урядом Китаю, відповідальні за кібервтручання у внутрішню комп'ютерну мережу Федерального бюро розслідувань, яка містить інформацію, пов'язану з деякими внутрішніми наказами про стеження.

Про це повідомляє WSJ.

Масштаби та серйозність кібератаки невідомі, а розслідування перебуває на початковій стадії. Попередні висновки можуть змінитися в міру отримання додаткової інформації слідчими.

Якщо буде підтверджено, що Пекін несе відповідальність за злам, це стане свідченням чергового вторгнення китайських хакерів у комп'ютерні системи, пов'язані з наказами правоохоронних органів про стеження, які містять надзвичайно конфіденційну інформацію.

У повідомленні, надісланому днями деяким законодавцям у Конгресі США, йдеться, що ФБР розпочало розслідування цієї справи минулого місяця. Кібервторгнення полягало в тому, що хакери отримали доступ до несекретної системи, яка містить інформацію про дзвінки й інтернет-активність підозрюваних у скоєнні злочинів та інших осіб, які перебувають під наглядом уряду. Інформація в системі включає вхідні та вихідні дзвінки, IP-адреси й адреси вебсайтів, а також деякі дані про маршрутизацію, але не включає зміст дзвінків або цифрового спілкування.

"ФБР виявило й усунуло підозрілу активність у своїх мережах, і ми використали всі технічні можливості для реагування", — йдеться в заяві бюро.

Посольство Китаю у Вашингтоні не відразу відповіло на запит журналістів про коментар. Китай традиційно заперечує звинувачення з боку західних країн у хакерських атаках на урядові та бізнес-мережі, заявляючи, що це США здійснюють "агресію" в кіберпросторі.

The Wall Street Journal писало в 2024 році, що китайська група хакерів, яку фахівці з кібербезпеки назвали Salt Typhoon, отримала доступ до інформації з систем, які федеральний уряд США використовує для запитів на прослуховування мереж, санкціонованих судом. Це стало частиною масштабного зламу американських телекомунікаційних провайдерів.

Не було ясно, чи Salt Typhoon, група, яку США пізніше назвали пов'язаною з китайською розвідкою, відповідальна за останнє кібервторгнення, або ж це була робота іншого суб'єкта. Відомо, що Пекін співпрацює з великою кількістю приватних підрядників, яким доручено виконувати різні кібермісії для китайських розвідувальних агентств.

