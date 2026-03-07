Іран знищив ключовий радар США в Йорданії вартістю $300 млн — Bloomberg

Системи протиповітряної та протиракетної оборони в регіоні зазнали значного навантаження.

Іран знищив важливу радіолокаційну систему вартістю $300 мільйонів, яка має вирішальне значення для управління американськими протиракетними батареями в Перській затоці — це може ще більше послабити здатність регіону протистояти майбутнім атакам.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на слова американського чиновника.

Супутникові фотографії показують, що радар AN/TPY-2 і допоміжне обладнання, яке використовується американськими системами протиракетної оборони THAAD, було знищено на авіабазі Муваффак Салті в Йорданії в перші дні війни з Іраном.

Згідно з даними аналітичного центру "Фонд захисту демократій", було два повідомлення про іранські удари по Йорданії: один 28 лютого й один 3 березня. Обидва, як повідомляється, були перехоплені.

"Якщо він був успішним, іранський удар по радару THAAD може стати одним з найвдаліших атак Ірану сьогодні", — каже заступник директора Центру військової та політичної сили “Фонду захисту демократій” Раян Бробст.

Водночас він додав, що в американських військових та їхніх партнерів є інші радари, які можуть продовжувати забезпечувати протиповітряну та протиракетну оборону, пом'якшуючи втрату будь-якого окремого радара.

Американські системи THAAD призначені для знищення балістичних ракет на межі атмосфери, що дозволяє їм протидіяти складнішим загрозам, ніж це можуть робити батареї Patriot коротшого радіусу дії. З виведенням з експлуатації радара AN/TPY-2 завдання з перехоплення ракет ляже на системи Patriot, для яких вже зараз відчувається нестача ракет PAC-3.

США мають вісім систем THAAD, розміщених по всьому світу, включаючи Південну Корею та Гуам. За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, кожна батарея коштує близько мільярда доларів, з яких близько $300 мільйонів припадає на радар.

"Це дефіцитні стратегічні ресурси, і їх втрата є величезним ударом", — каже експерт з протиракетної оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень Том Карако.

На початку війни з Іраном радар AN/FPS-132 в Катарі — стаціонарна установка, на відміну від мобільної системи THAAD, був пошкоджений під час іранської атаки, згідно з даними Центру досліджень нерозповсюдження зброї імені Джеймса Мартіна. Ця система є радаром раннього попередження, призначеним для виявлення загроз на величезних відстанях, але без точності, необхідної для запуску зброї по них.

Системи протиповітряної та протиракетної оборони в регіоні Перської затоки зазнали значного навантаження і, часом, були перевантажені іранськими ударами у відповідь з використанням дронів і балістичних ракет. Це викликало побоювання, що запаси сучасних перехоплювачів, таких як THAAD і PAC-3, незабаром скоротяться до небезпечно низького рівня.