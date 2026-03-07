Кораблі в Перській затоці маскуються під китайські через атаки Ірану – FT

Така практика вперше з’явилася у Червоному морі у 2023 році.

Протягом останнього тижня щонайменше десять суден у Перській затоці змінили свої сигнали через транспондери, вказавши, що належать Китаю та мають китайський екіпаж. Щоб уникнути атак, деякі судна підробляють свої GPS-сигнали, щоб збити з пантелику іранську керовану зброю.

Про це інформує Financial Times.

За даними Lloyd's Market Association, зараз у Перській затоці та поруч із нею заблоковано близько 1000 суден загальною вартістю близько 25 млрд доларів. Іран продовжує атакувати кораблі не лише біля вузької протоки Ормуз у гирлі затоки, а й на півночі, у Кувейті, де нещодавно безпілотник влучив у порожній танкер з пальним.

Зокрема, на картах моніторингових сервісів судна з’являються скупченими або навіть накладаються одне на одне. Як інформує FT, кораблі, які підробляють сигнали своїх

нафтових танкерів.

Зокрема, деякі з них завантажені, а деякі порожні. Більшість таких суден залишаються в затоці.

Як пише видання, деякі судна обирають інший спосіб маскування. Так, минулої суботи, 28 лютого, нафтовий танкер Bogazici перетнув протоку, видаючи себе за "Muslim Vsl Turkish". Після того як небезпека минула, знову повернув своє справжнє ім’я.

За словами аналітика Метью Райта з платформи Kpler, капітан судна відповідає за сигнал транспондера, який головним чином потрібен для зв’язку з іншими кораблями та запобігання зіткненням. Однак, поле призначення легко змінити. Він зазначив, що екіпажі можуть вказати будь-яку інформацію і використовують це, щоб приховати свої зв’язки з певними портами, напрямками або національностями.

Райт повідомив, що така практика вперше з’явилася у Червоному морі у 2023 році, коли єменські повстанці-хусити почали атакувати комерційні судна. Він додав, що поки не зрозуміло, чи іранські сили по-іншому ставляться до суден, які заявляють про свої зв’язки з Китаєм. Проте екіпажі, здається, готові робити будь-що, щоб знизити ризик стати мішенню.