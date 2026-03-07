Саудівська Аравія активізувала контакти з Іраном, щоб стримати війну на Близькому Сході — Bloomberg

Наразі США та Ізраїль, а також Іран публічно заявляють, що війна триватиме.

Саудівська Аравія активізувала пряму взаємодію з Іраном, щоб спробувати стримати війну на Близькому Сході, яка спричиняє хаос на світових ринках.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на слова кількох європейських чиновників.

Останніми днями саудівські чиновники активізували дипломатичні канали зв'язку з Іраном, щоб послабити напруженість та запобігти загостренню конфлікту. Кілька європейських і близькосхідних країн підтримують ці зусилля.

За словами посадовців, у переговорах брали участь як спецслужби, так і дипломати, але не ясно, чи були залучені високопоставлені чиновники, і досі Іран не виявляв особливого бажання вести переговори з США або Ізраїлем.

Сунітські арабські держави Перської затоки вже давно мають напружені відносини з Іраном. Проте останніми роками Саудівська Аравія та ОАЕ прагнули поліпшити відносини і, до початку військових дій, були зацікавлені в тому, щоб Тегеран уклав дипломатичну угоду зі США за посередництва Оману.

Іран відповів на удари США та Ізраїлю, що почалися 28 лютого, власними ракетними та БПЛА-атаками. Країни Перської затоки закликали Тегеран утриматися від атак у відповідь, а Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та Катар заявили, що США та Ізраїль не можуть використовувати їхній повітряний простір або територію для будь-яких атак на Ісламську Республіку.