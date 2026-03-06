Блокада Ормузької протоки загрожує світовій економіці – Sky News

Адже закриття ключового маршруту для нафти і газу може спричинити інфляцію і дефіцит ресурсів.

Закриття Ормузької протоки може спричинити серйозні потрясіння для світової економіки - від різкого зростання цін на енергоносії до дефіциту стратегічних ресурсів.

Про це інформує телеканал Sky News.

За його словами, судноплавство через Ормузьку протоку це ключовий морський шлях до Перської затоки - майже зупинилося. Аналітики роками попереджали, що блокада цієї протоки може стати одним із найгірших сценаріїв для глобальної економіки.

Поки що фінансові ринки реагують стримано: зокрема, індекс S&P 500 майже не змінився. Однак експерти енергетичного ринку попереджають, що наслідки можуть проявитися із затримкою і бути вкрай дестабілізуючими.

Одним із перших ефектів може стати різке подорожчання газу, що прискорить інфляцію у світі. Особливо це пов’язано з проблемами експорту зрідженого газу з Qatar — одного з найбільших постачальників LNG. Через блокаду танкери не можуть заходити до Перської затоки, що фактично зупинило постачання.

Найбільше це вдарить по країнах Азії, зокрема India, Pakistan, South Korea та Taiwan, які мають обмежені запаси газу. У пошуках альтернативних поставок вони можуть підштовхнути світові ціни на LNG, зокрема і в Європі.

Крім того, Катар забезпечує близько третини світового виробництва гелію. Без нього не можуть працювати сканери МРТ і деякі квантові комп’ютери, які використовують гелій для охолодження магнітів та електронних компонентів.

Водночас самі країни Перської затоки можуть постраждати найбільше. Без доступу до морських маршрутів значна частина нафти з Saudi Arabia, Kuwait, Iraq та Abu Dhabi не зможе потрапити на світові ринки.

Трубопроводи частково можуть компенсувати втрату морських перевезень, але їхньої пропускної здатності недостатньо. Після заповнення резервуарів країнам доведеться або скорочувати видобуток, або навіть утилізувати надлишки нафти.

Експерти попереджають, що затяжна блокада може спричинити не лише економічні, а й соціальні проблеми в регіоні, зокрема відтік трудових мігрантів.

На думку Конвея, жоден із можливих сценаріїв не виглядає позитивним, а тривале закриття Ормузької протоки може серйозно погіршити глобальну економічну ситуацію.