Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Блокада Ормузької протоки загрожує світовій економіці – Sky News

06 березня 2026, 20:53
Блокада Ормузької протоки загрожує світовій економіці – Sky News
Фото:krymr.org
Адже закриття ключового маршруту для нафти і газу може спричинити інфляцію і дефіцит ресурсів.

Закриття Ормузької протоки може спричинити серйозні потрясіння для світової економіки - від різкого зростання цін на енергоносії до дефіциту стратегічних ресурсів. 

Про це інформує телеканал Sky News.

За його словами, судноплавство через Ормузьку протоку це ключовий морський шлях до Перської затоки - майже зупинилося. Аналітики роками попереджали, що блокада цієї протоки може стати одним із найгірших сценаріїв для глобальної економіки.

Поки що фінансові ринки реагують стримано: зокрема, індекс S&P 500 майже не змінився. Однак експерти енергетичного ринку попереджають, що наслідки можуть проявитися із затримкою і бути вкрай дестабілізуючими.

Одним із перших ефектів може стати різке подорожчання газу, що прискорить інфляцію у світі. Особливо це пов’язано з проблемами експорту зрідженого газу з Qatar — одного з найбільших постачальників LNG. Через блокаду танкери не можуть заходити до Перської затоки, що фактично зупинило постачання.

Найбільше це вдарить по країнах Азії, зокрема India, Pakistan, South Korea та Taiwan, які мають обмежені запаси газу. У пошуках альтернативних поставок вони можуть підштовхнути світові ціни на LNG, зокрема і в Європі.

Крім того, Катар забезпечує близько третини світового виробництва гелію. Без нього не можуть працювати сканери МРТ і деякі квантові комп’ютери, які використовують гелій для охолодження магнітів та електронних компонентів.

Водночас самі країни Перської затоки можуть постраждати найбільше. Без доступу до морських маршрутів значна частина нафти з Saudi Arabia, Kuwait, Iraq та Abu Dhabi не зможе потрапити на світові ринки.

Трубопроводи частково можуть компенсувати втрату морських перевезень, але їхньої пропускної здатності недостатньо. Після заповнення резервуарів країнам доведеться або скорочувати видобуток, або навіть утилізувати надлишки нафти.

Експерти попереджають, що затяжна блокада може спричинити не лише економічні, а й соціальні проблеми в регіоні, зокрема відтік трудових мігрантів.

На думку Конвея, жоден із можливих сценаріїв не виглядає позитивним,  а тривале закриття Ормузької протоки може серйозно погіршити глобальну економічну ситуацію.

 

війнаІранОрмузька протока

Останні матеріали

Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 15:42
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Політика
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Переклад iPress – 06 березня 2026, 12:58
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Політика
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 07:58
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Політика
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Переклад iPress – 05 березня 2026, 15:49
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Політика
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Переклад iPress – 05 березня 2026, 12:54
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Cуспільство
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 березня 2026, 08:35
Чи
Політика
Чи "особливі відносини" мертві? Чому Трамп розвернувся проти Британії – The Times
Переклад iPress – 04 березня 2026, 15:14
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Політика
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Переклад iPress – 04 березня 2026, 12:49
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється