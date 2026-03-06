Ізраїль заявив про "широкомасштабну хвилю ударів" по Тегерану

ЦАХАЛ переходить до наступної фази операції проти Ірану.

Армія оборони Ізраїлю заявила про широкомасштабну атаку на інфраструктуру "іранського терористичного режиму в Тегерані" у ніч на 6 березня.

Про це повідомляє Telegram Цахалу.

"Ізраїльські збройні сили розпочали широкомасштабну хвилю ударів по інфраструктурі іранського терористичного режиму в Тегерані", - йдеться в повідомленні. Також начальник Генштабу армії Ізраїлю Еяль Замір раніше заявляв, що країна переходить до наступної фази операції проти Ірану.