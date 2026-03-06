Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Ізраїль заявив про "широкомасштабну хвилю ударів" по Тегерану

06 березня 2026, 10:31
Ізраїль заявив про
Фото: facebook.com idfonline
ЦАХАЛ переходить до наступної фази операції проти Ірану.
Армія оборони Ізраїлю  заявила про широкомасштабну атаку на інфраструктуру "іранського терористичного режиму в Тегерані" у ніч на 6 березня.
 
Про це повідомляє Telegram Цахалу.
 
"Ізраїльські збройні сили розпочали широкомасштабну хвилю ударів по інфраструктурі іранського терористичного режиму в Тегерані", - йдеться в повідомленні.
 
Також начальник Генштабу армії Ізраїлю Еяль Замір раніше заявляв, що країна переходить до наступної фази операції проти Ірану.
 
Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль і США завдали потужних ударів по Ірану, внаслідок яких було ліквідовано верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. У відповідь іранська армія почала атакувати як Ізраїль, так і територію низки країн Близького Сходу. Зокрема, під атакою перебували американські військові бази та консульство.
Ізраїль Іран

