Сімох затриманих інкасаторів "Ощадбанку" вже депортували з Угорщини

З Угорщини депортували сімох громадян України – інкасаторів "Ощадбанку", які везли з Відня в Україну золото та гроші.

За результатами розслідування встановлено, що транспортування грошей і золота на території Угорщини координував колишній генерал Служби оборони України. Його заступником був колишній майор українських Повітряних сил, а допомагали їм люди з військовим досвідом, йдеться у повідомленні Урядового інформаційного центру.

Портал зазначає, що у четвер угорська податкова та митна служба затримала сімох українців і два броньовані інкасаторські автомобілі, які планували перевезти з Австрії до України 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота.

Угорський уряд вимагає негайних пояснень від України щодо цих перевезень готівки. За словами міністра закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петера Сіярто, "виникає закономірне питання, чи не йдеться про гроші української воєнної мафії". Він також заявив, що із січня українці перевезли через Угорщину готівкою загалом 900 млн доларів і 420 млн євро, а також 146 кг золотих злитків.