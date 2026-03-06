Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сімох затриманих інкасаторів "Ощадбанку" вже депортували з Угорщини

06 березня 2026, 14:07
Сімох затриманих інкасаторів
Фото: з відкритих джерел
За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, "виникає закономірне питання, чи не йдеться про гроші української воєнної мафії".
З Угорщини депортували сімох громадян України – інкасаторів "Ощадбанку", які везли з Відня в Україну золото та гроші.
 
Про це повідомляє угорський портал Index із посиланням на Угорську податкову та митну служби. 
 
За результатами розслідування встановлено, що транспортування грошей і золота на території Угорщини координував колишній генерал Служби оборони України. Його заступником був колишній майор українських Повітряних сил, а допомагали їм люди з військовим досвідом, йдеться у повідомленні Урядового інформаційного центру.
 
Портал зазначає, що у четвер угорська податкова та митна служба затримала сімох українців і два броньовані інкасаторські автомобілі, які планували перевезти з Австрії до України 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота.
 
Угорський уряд вимагає негайних пояснень від України щодо цих перевезень готівки. За словами міністра закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петера Сіярто, "виникає закономірне питання, чи не йдеться про гроші української воєнної мафії". Він також заявив, що із січня українці перевезли через Угорщину готівкою загалом 900 млн доларів і 420 млн євро, а також 146 кг золотих злитків.

 

Угорщинадепортація

Останні матеріали

Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 15:42
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Політика
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Переклад iPress – 06 березня 2026, 12:58
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Політика
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 07:58
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Політика
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Переклад iPress – 05 березня 2026, 15:49
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Політика
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Переклад iPress – 05 березня 2026, 12:54
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Cуспільство
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 березня 2026, 08:35
Чи
Політика
Чи "особливі відносини" мертві? Чому Трамп розвернувся проти Британії – The Times
Переклад iPress – 04 березня 2026, 15:14
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Політика
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Переклад iPress – 04 березня 2026, 12:49
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється