Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь на дії угорської влади, яка затримала українські інкасаторські автомобілі разом із вантажем і співробітниками банку.

Про це дипломат повідомив у соцмережі X (Twitter).

За словами міністра, всі причетні до затримання та утримання українських громадян мають бути притягнуті до відповідальності.

"Ми залишаємо за собою право вжити відповідних заходів, включно із запровадженням санкцій та інших обмежувальних заходів", – заявив Сибіга.

Він також закликав Будапешт припинити втягувати Україну у внутрішньополітичну боротьбу та передвиборчу кампанію.

Окрім того, очільник відомства повідомив, що Міністерство закордонних справ України планує зібрати дипломатичний корпус, щоб поінформувати іноземних партнерів про дії угорської сторони, спростувати звинувачення на адресу Києва та закликати до підтримки у питанні притягнення винних до відповідальності.

Раніше прем'єр-міністр Віктор Орбан виступив із заявами на адресу України, які, за словами Сибіги, були пов'язані із затриманням угорців українськими інкасаторами та їхнім вантажем.

Як повідомлялося, інцидент стався на тлі загострення відносин між Києвом і Будапештом.

Нагадаємо, що у п'ятницю зранку "Ощадбанк" заявив про затримання своїх інкасаторів в Угорщині.