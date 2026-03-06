"Ощадбанк" заявив про затримання своїх інкасаторів в Угорщині
06 березня 2026, 08:07
Фото: з вільних джерел
У МЗС кажуть, що Будапешт "взяв їх у заручники".
Два автомобілі інкасаторської служби "Ощадбанку" із сімома співробітниками, які курсували між Австрією й Україною, нібито безпідставно затримали в Угорщині під час транспортування валютних і банківських цінностей.
Про це заявила пресслужба фінустанови.
За повідомленням банку, 5 березня інкасаторські автомобілі супроводжували регулярне перевезення іноземної валюти й банківських металів між Raiffeisen Bank (Австрія) й "Ощадбанком".
"Відповідно до даних сигналу GPS, незаконно затримані автомобілі "Ощадбанку" наразі знаходяться у центрі Будапешта, поблизу однієї із силових структур Угорщини. Місце перебування автомобілів підтверджено представниками посольства України в Угорщині й Міністерства закордонних справ України. Місце перебування співробітників "Ощадбанку" наразі невідоме" – інформують у пресслужбі.
Також у банку зазначили, що перевезення здійснювали відповідно до міжнародної угоди з Raiffeisen Bank (Австрія) й оформлювали згідно з міжнародними правилами перевезень і чинними європейськими митними процедурами.
"Обсяг цінностей, які знаходились у викрадених автівках, становив $40 млн, €35 млн, 9 кг золота. "Ощадбанк" вимагає негайного звільнення своїх співробітників і майна й повернення їх до України", – наголосили у фінустанові.
Інцидент прокоментував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, назвавши дії угорської влади "державним тероризмом і рекетом".
Він зазначив, що якщо йдеться "про ту саму силу", про яку сьогодні говорив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, то фактично йдеться про діяльність "злочинного угруповання". Імовірно, міністр мав на увазі заяву Орбана, у якій прем'єр говорив про можливість "силою" змусити Україну відновити постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба".
"Фактично, ідеться про те, що Угорщина бере заручників і краде гроші... Ми вже надіслали офіційну ноту з вимогою негайного звільнення наших громадян", – написав Сибіга.