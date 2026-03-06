"Ощадбанк" заявив про затримання своїх інкасаторів в Угорщині

Два автомобілі інкасаторської служби "Ощадбанку" із сімома співробітниками, які курсували між Австрією й Україною, нібито безпідставно затримали в Угорщині під час транспортування валютних і банківських цінностей.

За повідомленням банку, 5 березня інкасаторські автомобілі супроводжували регулярне перевезення іноземної валюти й банківських металів між Raiffeisen Bank (Австрія) й "Ощадбанком".

"Відповідно до даних сигналу GPS, незаконно затримані автомобілі "Ощадбанку" наразі знаходяться у центрі Будапешта, поблизу однієї із силових структур Угорщини. Місце перебування автомобілів підтверджено представниками посольства України в Угорщині й Міністерства закордонних справ України. Місце перебування співробітників "Ощадбанку" наразі невідоме" – інформують у пресслужбі.

Також у банку зазначили, що перевезення здійснювали відповідно до міжнародної угоди з Raiffeisen Bank (Австрія) й оформлювали згідно з міжнародними правилами перевезень і чинними європейськими митними процедурами.

"Обсяг цінностей, які знаходились у викрадених автівках, становив $40 млн, €35 млн, 9 кг золота. "Ощадбанк" вимагає негайного звільнення своїх співробітників і майна й повернення їх до України", – наголосили у фінустанові.