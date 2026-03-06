Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Британія відправила на Близький Схід військових, які навчалися в Україні

06 березня 2026, 08:55
Британія відправила на Близький Схід військових, які навчалися в Україні
Йдеться про солдатів 12-го полку Королівської артилерії – головного підрозділу британської армії з боротьби з безпілотниками.

Велика Британія відправила на Близький Схід військових експертів з боротьби з безпілотниками, які раніше проходили навчання разом з українськими військовими.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

За даними видання, ще у вівторок, 3 березня, до регіону направили першу групу військових. Очікується, що пізніше цього тижня туди вирушить ще більше британських солдатів. Йдеться про фахівців із боротьби з безпілотниками, які брали участь у навчаннях разом з українськими військовими та опановували новітні тактики протидії російським дронам.
 
Серед цих військових є солдати 12-го полку Королівської артилерії – головного підрозділу британської армії, який спеціалізується на боротьбі з безпілотними літальними апаратами. За інформацією джерел, направлення військових на Близький Схід відбулося на прохання кількох країн регіону.
 
Повідомляється, що до регіону вирушили дві групи британських військових.
 
"Перша група – це британці, які мають досвід роботи в Україні та з українцями, і вони зможуть запропонувати спеціалізовані поради, зокрема щодо того, як вони можуть поєднувати зондування, попередження та націлювання на дрони", – повідомило джерело виданню.
 
Точне місце розташування бази, куди направили військових, не розголошується. Водночас джерела зазначають, що ширшого наказу про мобілізацію додаткових британських сил не видавали. Ймовірно, військові, яких направили до регіону, замінять солдатів, які вже перебувають у зоні операцій.
війна в Україніросія окупантиБританія

Останні матеріали

Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Політика
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Переклад iPress – 06 березня 2026, 12:58
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Політика
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 07:58
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Політика
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Переклад iPress – 05 березня 2026, 15:49
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Політика
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Переклад iPress – 05 березня 2026, 12:54
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Cуспільство
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 березня 2026, 08:35
Чи
Політика
Чи "особливі відносини" мертві? Чому Трамп розвернувся проти Британії – The Times
Переклад iPress – 04 березня 2026, 15:14
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Політика
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Переклад iPress – 04 березня 2026, 12:49
путін – єдиний безсумнівний переможець війни США з Іраном. Tomahawk і Patriot для України стають менш імовірними – Марк Чемпіон
Політика
путін – єдиний безсумнівний переможець війни США з Іраном. Tomahawk і Patriot для України стають менш імовірними – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 04 березня 2026, 08:24
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється