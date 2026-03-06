Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп хоче особисто бути залученим до вибору нового лідера Ірану

06 березня 2026, 09:09
Син Хаменеї його не влаштовує
Президент США Дональд Трамп заявив, що він мусить брати особисту участь у виборі наступного лідера Ірану.
 
Про це він сказав в інтерв’ю для Axios.
 
Трамп порівняв свою участь у виборі лідера Ірану зі своїм втручанням у Венесуелі, де США захопили й вивезли з країни президента Ніколаса Мадуро, а віцепрезидентка Делсі Родрігес зайняла його місце і погодилася співпрацювати зі США.
 
Американський президент визнав, що син убитого верховного лідера Ірану Алі Хаменеї Моджтаба є його найімовірнішим наступником, однак його кандидатуру Трамп назвав неприйнятною. чітко давши зрозуміти, що вважає такий результат неприйнятним.
 
"Вони марнують свій час. Син Хаменеї — слабка фігура. Ми хочемо когось, хто принесе гармонію і мир в Іран", — сказав він.
 
Він додав, що не прийме нового іранського лідера, який продовжуватиме політику Хаменеї, оскільки, за його словами, це змусить США знову воювати "через п’ять років".

 

