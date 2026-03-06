Орбан заявив, що не допустить вступу України до ЄС
06 березня 2026, 11:11
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Угорський прем'єр в ранковому інтерв'ю розкритикував президента України.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не збирається відмовлятися від російських енергоресурсів, не допомагатиме Україні в війні та не допустить її вступу до Євросоюзу. В інтерв’ю радіо Kossuth у п'ятницю вранці він сказав, що йому не подобаються слова українського президента.
Про це пише Index.
Орбан переконаний, що він та чинний уряд Угорщини “заважають Україні”, і що вона хоче їх позбутися. Орбан думає, що Україні це вдасться, якщо на виборах в Угорщині переможе проукраїнський кандидат. Таким кандидатом, на думку Орбана, є партія “Тиса”. Прем'єр-міністр вважає, що Угорщина здійснює своє право блокувати підтримку ЄС Україні.
“Це наше право, це в інтересах Угорщини. Ми не підтримуватимемо жодного кроку на підтримку України, поки вони не дадуть нам нафту, яка належить нам”, – заявив прем'єр-міністр.
Він вважає, що в України швидше закінчаться гроші, ніж в Угорщини – нафта. І додав, що Угорщина страждає від двох речей: нафтової блокади та війни в Ірані.
“Тому те, що робить Зеленський, – це злочин, що карається смертною карою”, – заявив Віктор Орбан.
Угорський прем’єр продовжує вважати, що нафтопровід “Дружба” після кількох російських ударів насправді здатен працювати, а Україна відмовляє в транзиті нафти з політичних міркувань. Він також прокоментував звільнення двох українців з подвійним громадянством з російського полону в обхід України. Він вважає, що це покращує міжнародні відносини, а не погіршує, і каже, що Будапешт контактує з Москвою стосовно звільнення тих, хто має паспорти Угорщини.