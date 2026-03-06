Орбан заявив, що не допустить вступу України до ЄС

Угорський прем'єр в ранковому інтерв'ю розкритикував президента України.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не збирається відмовлятися від російських енергоресурсів, не допомагатиме Україні в війні та не допустить її вступу до Євросоюзу. В інтерв’ю радіо Kossuth у п'ятницю вранці він сказав, що йому не подобаються слова українського президента.

Орбан переконаний, що він та чинний уряд Угорщини “заважають Україні”, і що вона хоче їх позбутися. Орбан думає, що Україні це вдасться, якщо на виборах в Угорщині переможе проукраїнський кандидат. Таким кандидатом, на думку Орбана, є партія “Тиса”. Прем'єр-міністр вважає, що Угорщина здійснює своє право блокувати підтримку ЄС Україні.