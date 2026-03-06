Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Угорщина назвала причину викрадення українських інкасаторів

06 березня 2026, 13:13
Угорщина назвала причину викрадення українських інкасаторів
Фото: з відкритих джерел
Розслідування в Угорщині ведеться відповідно до кримінального законодавства країни за підтримки Центру протидії тероризму.

Податкова та митна служба Угорщини повідомила, що причиною затримання семи громадян України стала підозра у відмиванні коштів. За їхніми даними, серед затриманих є колишній генерал української спецслужби.

Про це повідомляє hvg.

Також угорська сторона підтвердила, що затримані автомобілі були залучені до запланованого перевезення цінностей з Австрії до України. Водночас не уточнюється, чому саме в межах цієї операції виникла підозра щодо можливого відмивання грошей.
 
Розслідування в Угорщині ведеться відповідно до кримінального законодавства країни за підтримки Центру протидії тероризму. Угорська сторона заявляє, що про початок розслідування одразу поінформували українське консульство, однак на момент оприлюднення повідомлення відповіді від нього не було.
 
Нагадаємо, Ощадбанк заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини. Інцидент стався 5 березня під час транспортування валют і банківських металів між австрійським банком та Україною.
війна в Україні

