ЄК може допомогти з ремонтом "Дружби"

06 березня 2026, 20:23
ЄК може допомогти з ремонтом
Фото: з вільного доступу
Там розглядають варіанти підтримки відновлення нафтопроводу, зокрема фінансову допомогу.

Європейська комісія вивчає можливість допомоги у відновленні роботи нафтопроводу "Дружба", зокрема шляхом надання фінансової підтримки.

Про це під час брифінгу в Брюсселі заявив речник Єврокомісії Олоф Гілл. 

"Я підтверджую, що Комісія розглядає варіанти допомоги для відновлення постачання нафти через цей трубопровід, включно з можливою фінансовою підтримкою", - зазначив він.

Гілл також прокоментував закиди про те, що Єврокомісія нібито готова фінансувати ремонт без проведення інспекції об’єкта. За його словами, у Брюсселі добре поінформовані про ситуацію і прагнуть прискорити процес відновлення.

У ЄК також наголосили, що питання ремонту трубопроводу пов’язане з переговорами щодо розблокування кредиту для України на 90 млрд євро, який наразі блокує Угорщина.

"Ескалація риторики з обох боків не допомагає досягти наших цілей", - додав речник Єврокомісії.

Раніше ми повідомляли, що Угорщина дала Україні три дні на відновлення транзиту нафти "Дружбою.

 

