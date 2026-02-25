Єврокомісія підтримає відновлення енергетики України

ЄС також допоможе ремонтом інфраструктури та захистом енергомереж перед зимою.

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати зустрічей із лідерами Європейського Союзу на четверті роковини повномасштабного вторгнення росії.

У соцмережах він повідомив, що обговорив зі президенткою Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн стратегію значного посилення енергетичної стійкості України.

"Європейська комісія підтримає ремонт енергетичної інфраструктури України, допоможе її відбудовувати й посилити захист енергомережі перед наступною зимою", – наголосив Зеленський.

За словами президента, це один із ключових результатів зустрічей 24 лютого.

"Його значення складно переоцінити, особливо зважаючи на постійні спроби росії зруйнувати нормальне життя в Україні. Разом ми можемо забезпечити надійне енергопостачання, децентралізовану генерацію та відновлення пошкоджених об’єктів для підтримки нашого народу", - сказав він.

Напередодні фон дер Ляєн анонсувала план підтримки енергетичної стійкості України та повідомила про проведення у березні "енергетичного Рамштайну" для координації зусиль партнерів.