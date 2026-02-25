Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Єврокомісія підтримає відновлення енергетики України

25 лютого 2026, 12:03
Єврокомісія підтримає відновлення енергетики України
Фото: з вільного доступу
ЄС також допоможе ремонтом інфраструктури та захистом енергомереж перед зимою.

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати зустрічей із лідерами Європейського Союзу на четверті роковини повномасштабного вторгнення росії.

У соцмережах він повідомив, що обговорив зі президенткою Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн стратегію значного посилення енергетичної стійкості України.

"Європейська комісія підтримає ремонт енергетичної інфраструктури України, допоможе її відбудовувати й посилити захист енергомережі перед наступною зимою", – наголосив Зеленський.

За словами президента, це один із ключових результатів зустрічей 24 лютого. 

"Його значення складно переоцінити, особливо зважаючи на постійні спроби росії зруйнувати нормальне життя в Україні. Разом ми можемо забезпечити надійне енергопостачання, децентралізовану генерацію та відновлення пошкоджених об’єктів для підтримки нашого народу", - сказав він. 

Напередодні фон дер Ляєн анонсувала план підтримки енергетичної стійкості України та повідомила про проведення у березні "енергетичного Рамштайну" для координації зусиль партнерів.

 

ЄврокомісіяенергетикаЄвросоюз

Більше публікацій

