Зеленський попередив про дефіцит ракет Patriot в Україні через війну на Близькому Сході

18 березня 2026, 12:09
джерело slovoidilo
США виробляють приблизно 60–65 ракет на місяць.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через війну на Близькому Сході Україна зіткнеться з нестачею ракет до систем ППО Patriot, які використовуються у боротьбі з росією.

У інтерв’ю для BBC він також зазначив, що ситуація на Блилькому Сході вигідна російському диктатору владіміру путіну, адже зростають ціни на енергоносії, що створює додаткові труднощі для України та посилює дефіцит ракет. 

"Для очільника кремля затяжна війна в Ірані вигідна, адже зростають ціни на енергоносії, а також виснажуються запаси США і виробників систем протиповітряної оборони. Через це в Україні теж зменшуються ресурси", — наголосив Зеленський.

Український лідер зауважив, що Україна безперечно зіткнеться з дефіцитом ракет Patriot, і це стане серйозним викликом. Він пояснив, що зараз важливо зрозуміти, коли закінчаться всі запаси на Близькому Сході, адже США виробляють приблизно 60–65 ракет на місяць, тобто близько 700–800 на рік, тоді як лише в перший день війни на цьому фронті використали понад 800 ракет.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що в нього "дуже погане передчуття" через вплив конфлікту на Близькому Сході на війну в Україні та додав, що переговори про мир "постійно відкладаються". Він також закликав очільника Білого дому Дональда Трампа та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера зустрітися й домовитися після неодноразової критики американського президента на адресу британського прем’єра.

війна Близький Схід Patriot Володимир Зеленський

